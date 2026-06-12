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रुद्रपुर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलटी, मची चीख-पुकार

रुद्रपुर: ऊधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में सोमवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. बस स्टेशन के सामने तेज रफ्तार कार अचानक बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. राहत की बात यह रही कि कार में सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया.

जानकारी के मुताबिक हादसा शुक्रवार 12 जून सुबह सात बजे हुआ. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे तेज रफ्तार अचानक से बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई और फिर पलट गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार काफी तेज गति में थी. अचानक चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका, जिसके चलते कार सीधे डिवाइडर से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार सड़क पर पलट गई. हादसा होते ही आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई.

स्थानीय लोगों ने तुरंत कार के भीतर फंसे लोगों की मदद की और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला. गनीमत रही कि कार में सवार किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोट नहीं आई. सभी लोग बाल-बाल बच गए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. यदि उस समय सड़क पर अधिक भीड़ होती या कोई अन्य वाहन पास से गुजर रहा होता, तो घटना और गंभीर रूप ले सकती थी.