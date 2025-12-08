दिल्ली में रफ्तार का कहर: स्विफ्ट कार ने बुलेट को मारी जोरदार टक्कर, एक की मौत, दूसरा की हालत गंभीर
पुलिस का कहना है कि मामले में लापरवाही से वाहन चलाकर जान लेने का केस दर्ज कर लिया गया है. आगे की जांच जारी है.
Published : December 8, 2025 at 10:36 AM IST|
Updated : December 8, 2025 at 10:43 AM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला. शाहदरा जिले के कृष्णा नगर इलाके में सुबह 4:10 बजे एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने बुलेट मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बुलेट सवार दो युवकों में एक की मौत दूसरे की हालत गंभीर हो गई. हादसा इतना भीषण था कि बुलेट सड़क पर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और कार पास के डिवाइडर से जा टकराई.
मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उपचार के दौरान 22 वर्षीय सहबाज पुत्र शमीम, निवासी खुरेजी, दिल्ली की मौत हो गई. उसके पीछे बैठे 21 वर्षीय समीर पुत्र शमीम अहमद, निवासी खुरेजी, दिल्ली की हालत गंभीर है और उसका उपचार जीटीबी अस्पताल में जारी है.
कार में सवार अन्य युवक दुर्घटना के बाद मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है. प्राथमिक जांच में आशंका है कि कार तेज रफ्तार में थी और चालक नशे में भी हो सकता है, हालांकि इसकी पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही होगी.
डीसीपी शाहदरा प्रशांत गौतम के अनुसार, थाना कृष्णा नगर पुलिस ने मौके से क्षतिग्रस्त बुलेट और लाल रंग की स्विफ्ट कार बरामद कर ली है. पुलिस का कहना है कि मामले में लापरवाही से वाहन चलाकर जान लेने का केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है. सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि दुर्घटना के सही कारणों और फरार आरोपी की पहचान की जा सके.
ये भी पढ़ें: