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अलवर में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार भाइयों को रौंदा, एक की मौके पर मौत, आक्रोशित लोगों ने लगाया जाम

हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोग ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: शहर के सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अलवर-राजगढ़ सड़क मार्ग पर सोमवार को एक दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौत हो गई व दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए अलवर जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर के लिए रेफर कर दिया.

बस ने बाइक को मारी टक्कर: यह घटना उस दौरान हुई जब दोनों युवक अलवर के एक अस्पताल में भर्ती बीमार व्यक्ति का हाल-चाल पूछकर अपने गांव लौट रहे थे. इसी दौरान सामने से तेज रफ्तार में आती हुई एक बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क मार्ग को अवरुद्ध कर दिया. हादसे की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइश दी.