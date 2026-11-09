अलवर में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार भाइयों को रौंदा, एक की मौके पर मौत, आक्रोशित लोगों ने लगाया जाम
अलवर-राजगढ़ मार्ग पर सोमवार को तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में बुर्जा गांव के एक युवक की मौत हो गई.
Published : November 9, 2026 at 5:50 PM IST
अलवर: शहर के सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अलवर-राजगढ़ सड़क मार्ग पर सोमवार को एक दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौत हो गई व दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए अलवर जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर के लिए रेफर कर दिया.
बस ने बाइक को मारी टक्कर: यह घटना उस दौरान हुई जब दोनों युवक अलवर के एक अस्पताल में भर्ती बीमार व्यक्ति का हाल-चाल पूछकर अपने गांव लौट रहे थे. इसी दौरान सामने से तेज रफ्तार में आती हुई एक बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क मार्ग को अवरुद्ध कर दिया. हादसे की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइश दी.
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एक की मौत एक घायल: सदर थाना अधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि सोमवार को फोन के जरिए सूचना मिली थी कि अलवर-राजगढ़ सड़क मार्ग पर एक हादसा हुआ है. इस सूचना पर वह जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी जुटाई. उन्होंने बताया कि मौके पर बाइक और बस की भिड़ंत हुई थी. इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अलवर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा.
पुलिस ने खुलवाया जाम: थाना अधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि गंभीर रूप से घायल युवक को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया. मौके पर आक्रोशित होकर लोगों ने जाम लगाया था, जिसे समझाइश कर खुलवाया गया. उन्होंने बताया कि फिलहाल मौके से बस को हटा दिया गया है. अनुसंधान के तहत बस को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी. हादसे के बाद मौके पर बस चालक नहीं मिला. परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जाएगा.
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रिश्ते में दोनों चचेर भाई: वहीं स्थानीय निवासी भगवान सिंह रावत ने बताया कि हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक और मृतक दोनों अलवर शहर के निकट बुर्जा गांव के रहने वाले हैं. दोनों रिश्ते में मामा-बुआ के बेटे हैं. उन्होंने बताया कि घटना के दौरान दोनों ही युवक अस्पताल में बीमार व्यक्ति से मिलकर अपने गांव बुर्जा लौट रहे थे. इस दौरान राजगढ़ की ओर से आ रही एक बस ने रॉन्ग साइड में जाकर मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी. इसमें बिंटू (28) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कालूराम इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया.
लोगों ने जाम किया रोड: भगवान सिंह रावत ने बताया कि दोनों युवक अविवाहित थे. मृतक बिंटू अपने पिता की मौत के बाद अपनी बुजुर्ग मां का पालन-पोषण करता था. उन्होंने बताया कि इस घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने आक्रोशित होकर सड़क मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, जिससे वहां लंबा जाम लग गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया, जिसके बाद सड़क मार्ग पर फिर से आवागमन सुचारू हो सका.
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