बहराइच में तेज रफ्तार बस ने दरोगा की बाइक को मारी टक्कर, मौके पर ही मौत
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, बस को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 15, 2026 at 5:38 PM IST
बहराइच: यूपी के बहराइच से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है. रानीपुर थाना क्षेत्र में रविवार की सुबह ड्यूटी पर जा रहे आरपीएफ दरोगा की बाइक को एक तेज रफ्तार बस ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज बस को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है. वहीं, हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.
जानकारी के अनुसार, रानीपुर थाना क्षेत्र इलाके के अचौलिया ग्राम के रहने वाले वीरेंद्र कुमार (55) जो बहराइच रेलवे स्टेशन पर एएसआई के पद पर तैनात है. वह अपने परिवार के साथ कोतवाली देहात इलाके के सरस्वती नगर में रहते थे. रविवार की सुबह वह बहराइच नानपारा बाईपास के झींगाहाघाट होते हुए ड्यूटी पर जा रहे थे. इसी दौरान उधर से गुजर रही तेज रफ्तार बस ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई.
रामगांव थानाध्यक्ष गुरुसेन सिंह ने बताया कि घायल जवान को बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन अस्पताल भेजने से पहले ही उनकी मौत हो गई. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. जांच पड़ताल की जा रही है.