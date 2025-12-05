ETV Bharat / state

कनीना नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन की मौत, रेवाड़ी-धारूहेड़ा मार्ग पर बस ने कार में मारी टक्कर

पार्षद राजेंद्र लोढ़ा की मौत ( Etv Bharat )

रेवाड़ी: महेंद्रगढ़ जिले के कनीना नगर पालिका के 2 बार प्रधान रहे चुके वर्तमान पार्षद राजेंद्र लोढ़ा, रेवाड़ी जिले में सड़क हादसे में मौत हो गई. रेवाड़ी-धारूहेड़ा मार्ग पर बालाजी मार्केट के समीप गुरुवार देर शाम तेज रफ्तार बस ने राजेंद्र लोढ़ा की कार में टक्कर मार दी. राजेंद्र लोढ़ा की मौके पर मौत हो गई. वहीं उनके साथ कार में सवार एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है. बता दें कि वर्तमान में उनकी पुत्रवधू कनीना नगर पालिका की चेयरमैन हैं. टक्कर के बाद कार डिवाइडर से टकराई: जानकारी के अनुसार करीब 60 वर्षीय राजेंद्र लोढ़ा सफेद रंग की अल्टो कार में सवार होकर अपने गांव के रहने वाले दीपक के साथ गांव डूंगरवास में एक विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे. धारूहेड़ा रोड पर एक पेट्रोल पंप से तेल लेने के बाद रोड पर चढ़ रहे थे. इसी दौरान रेवाड़ी की ओर से जा रही तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने कार को टक्कर मार दी. हादसे के बाद कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें राजेंद्र लोढ़ा और दीपक गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर पहुंचे आसपास के लोगों की मदद से पुलिस ने दोनों घायलों को शहर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां देर रात राजेंद्र की उपचार के दौरान मौत हो गई.