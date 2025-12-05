ETV Bharat / state

कनीना नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन की मौत, रेवाड़ी-धारूहेड़ा मार्ग पर बस ने कार में मारी टक्कर

सड़क हादसे में महेंद्रगढ़ के कनीना नगर पालिका के पूर्व में 2 बार प्रधान रहे और वर्तमान पार्षद की सड़क हादसे में मौत हो गई.

Councilor Rajendra Lodha Died
पार्षद राजेंद्र लोढ़ा की मौत (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 5, 2025 at 8:51 PM IST

3 Min Read
रेवाड़ी: महेंद्रगढ़ जिले के कनीना नगर पालिका के 2 बार प्रधान रहे चुके वर्तमान पार्षद राजेंद्र लोढ़ा, रेवाड़ी जिले में सड़क हादसे में मौत हो गई. रेवाड़ी-धारूहेड़ा मार्ग पर बालाजी मार्केट के समीप गुरुवार देर शाम तेज रफ्तार बस ने राजेंद्र लोढ़ा की कार में टक्कर मार दी. राजेंद्र लोढ़ा की मौके पर मौत हो गई. वहीं उनके साथ कार में सवार एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है. बता दें कि वर्तमान में उनकी पुत्रवधू कनीना नगर पालिका की चेयरमैन हैं.

टक्कर के बाद कार डिवाइडर से टकराई: जानकारी के अनुसार करीब 60 वर्षीय राजेंद्र लोढ़ा सफेद रंग की अल्टो कार में सवार होकर अपने गांव के रहने वाले दीपक के साथ गांव डूंगरवास में एक विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे. धारूहेड़ा रोड पर एक पेट्रोल पंप से तेल लेने के बाद रोड पर चढ़ रहे थे. इसी दौरान रेवाड़ी की ओर से जा रही तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने कार को टक्कर मार दी. हादसे के बाद कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें राजेंद्र लोढ़ा और दीपक गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर पहुंचे आसपास के लोगों की मदद से पुलिस ने दोनों घायलों को शहर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां देर रात राजेंद्र की उपचार के दौरान मौत हो गई.

बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज: शहर थाना प्रभारी सीमा कुमारी ने बताया है कि "सूचना मिली थी शहर के दिल्ली रोड पर एक निजी बस ने कार को टक्कर मार दी. टक्कर मारने के बाद कार डिवाइडर पर चढ़ गई जिसमें कार में सवार दो लोग घायल हो गए, जिसमें एक कनीना का रहने वाले राजेंद्र लोढ़ा की मौत हो गई. जबकि राजेंद्र लोढ़ा पहले नगर परिषद में अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में पार्षद थे. बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. बस चालक को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा."

दो बार रहे कनीना नगर पालिका के चेयरमैन: हादसे की सूचना मिलने के बाद शहर के नागरिक अस्पताल में लोगों की भीड़ जमा हो गई. राजेंद्र लोढ़ा कनीना नगर पालिका के दो बार चेयरमैन रह चुके हैं. वर्तमान में वह नगरपालिका के वार्ड 14 के पार्षद थे. जाटूसाना विधानसभा क्षेत्र से वह वर्ष 1991, 1996 और 2000 में तीन बार विधायक का चुनाव लड़ चुके थे. हालांकि तीनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. उनके तीन बेटे और एक बेटी है. वर्तमान में उनकी पुत्रवधू कनीना नगरपालिका की चेयरमैन हैं.

