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गौरेला पेंड्रा मरवाही में तेज रफ्तार बाइक का कहर, दो की मौत, घायलों का इलाज जारी

गौरेला पेंड्रा मरवाही : जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. यहां एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने सड़क में घूम रहे पांच दोस्तों को पीछे से टक्कर मार दी.टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पांचों दोस्तों को इसमें चोट आई.वहीं एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई.

कैसे हुई घटना ?

मरवाही थाना क्षेत्र के गनैया गांव निवासी दुर्गेश यादव ने कुछ दिन पहले ही नई बाइक खरीदी थी. सोमवार शाम वो अपने घर से मरवाही जाने के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में यह सफर दर्दनाक हादसे में बदल गया. मरवाही-लोहारी मुख्य मार्ग पर महादेव वाटिका के सामने सड़क किनारे टहल रहे पांच दोस्तों को बाइक चालक दुर्गेश यादव ने अपनी तेज रफ्तार पल्सर बाइक से पीछे से जोरदार टक्कर मार दी.

हादसे में एक युवक की मौत

हादसे में रवि चंद्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई. वहीं ईश्वर केवट और कृष्णा केवट को सिर में गंभीर चोटें आई हैं.दोनों का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है. वहीं आदित्य केवट का पैर बुरी तरह फ्रैक्चर हो गया, जबकि योगेश्वर केवट का हाथ टूटा है.