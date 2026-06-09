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हापुड़ में तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रक में घुसी, दो युवकों की मौत

हापुड़: जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. तेज रफ्तार बाइक हाईवे के किनारे पर खड़े ट्रक से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक ट्रक के पिछले हिस्से में अंदर घुस गई और बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. बाइक सवार युवक गाजियाबाद से गढ़ की तरफ जा रहे थे. पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात को सुचारू कराया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.



घटना हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र की है. बाइक सवार दो युवक गाजियाबाद से गढ़मुक्तेश्वर की तरफ जा रहे थे. जब बाइक सवार थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के बछलौता फ्लाईओवर के पास हाईवे पर पहुंचे तो किनारे खड़े ट्रक से टक्कर हो गई.

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक ट्रक के पिछले हिस्से में घुस गई और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को एंबुलेंस से अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया.

मृतकों में से एक की पहचान गढ़मुक्तेश्वर के ग्राम मिश्रीपुर निवासी 28 वर्षीय दीपांशु पुत्र मांगे के रूप में हुई है. पुलिस दूसरे युवक की पहचान कर रही है. पुलिस ने दोनों युवकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतक युवकों के परिजनों को सूचना दे दी है. पुलिस ने मौके पर क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटाकर यातायात को सुचारू कराया. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. युवकों की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा है.

सीओ वरुण मिश्रा ने बताया कि थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के बछलौता फ्लाईओवर के पास हाईवे के किनारे खड़े एक ट्रक में गाजियाबाद से गढ़मुक्तेश्वर की तरफ जा बाइक सवारों ने पीछे से टक्कर मार दी है, जिसमें बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई है. एक युवक की पहचान हो गई है. दूसरे युवक की पहचान की जा रही है. पुलिस ने दोनों युवकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.