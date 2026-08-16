लखनऊ में जी-20 रोड पर डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार बाइक, युवती की मौत, बहन और साथी की हालत नाजुक
तीनों एक ही बाइक पर सवार थे और जी-20 रोड से शहीद पथ की दिशा में जा रहे थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 16, 2026 at 10:17 PM IST
लखनऊ : गोमतीनगर विस्तार थाना क्षेत्र अंतर्गत जी-20 रोड पर एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर कंक्रीट के डिवाइडर से टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार तीनों लोग सड़क पर दूर जा गिरे. हादसे में 28 वर्षीय युवती अमिता वर्मा की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उनकी बड़ी बहन और साथी गंभीर रूप से घायल हो गए.
गोमतीनगर विस्तार पुलिस के अनुसार, रविवार को डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली कि जी-20 रोड पर बड़ा बैराज के आगे एक बाइक का भीषण एक्सीडेंट हो गया है. सूचना मिलते ही उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि एक ही बाइक पर तीन लोग सवार थे और वे जी-20 रोड से शहीद पथ की दिशा में जा रहे थे. जैसे ही बाइक बड़ा बैराज से आगे तीव्र मोड़ पर पहुंची, गति तेज होने की वजह से चालक का संतुलन बिगड़ गया और बाइक सीधे डिवाइडर टकरा गई.
हादसे के तुरंत बाद राहगीरों ने गंभीर रूप से घायल युवती को डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, डॉक्टरों ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. मृतका की शिनाख्त अमिता वर्मा (28) पुत्री मातादीन वर्मा, निवासी सेवाग्राम सोसाइटी, मल्हौर थाना चिनहट, लखनऊ के रूप में हुई है. हादसे में घायल अन्य दो लोगों की पहचान सलोनी वर्मा (30) पुत्री मातादीन वर्मा, मृतका की बड़ी बहन निवासी सेवाग्राम सोसाइटी, मल्हौर, चिनहट और आलोक (30) पुत्र घासीराम गंगवार, निवासी चिनहट-मटियारी, लखनऊ के रूप में हुई है.
दोनों घायलों को पहले नजदीकी हेल्थसिटी विस्तार अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया.
एडीसीपी पूर्वी अमोल मुर्कुट ने बताया, पुलिस ने घटना की जानकारी मृतका और घायलों के परिजनों को दे दी है, जिसके बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है. पुलिस ने मृतका के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.
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