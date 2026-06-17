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धनबाद में टला बड़ा हादसा, सांसत में अटकी रही 8 लोगों की जान, जानिए मैथन डैम में डूबती नाव से कैसे बचे पर्यटक

धनबादः मैथन डैम में एक बड़ा हादसा उस समय टल गया, जब पर्यटकों से भरी एक नाव पानी के भीतर मौजूद चट्टान से टकराने के बाद डूबने लगी. नाव पर सवार दो बच्चों समेत करीब 8 लोग कुछ ही पलों में मुश्किल में फंस गए, लेकिन पास से गुजर रहे स्पीड बोट चालक ताजुद्दीन ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. इस घटना ने एक बार फिर डैम में सुरक्षा व्यवस्था और घटते जलस्तर के कारण बढ़ रहे जोखिम की ओर ध्यान खींचा है.

नाव का निचला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था

मिली जानकारी के अनुसार बंगाल के मजूमदार निवास घाट से सबुज दीप की ओर जा रही पर्यटकों से भरी नाव अचानक पानी के भीतर मौजूद एक बड़े पत्थर से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि नाव का निचला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें तेजी से पानी भरने लगा. कुछ ही देर में नाव डूबने की स्थिति में पहुंच गई, जिससे सवार पर्यटकों में अफरा-तफरी मच गई.

जानकारी देते स्पीड बोट चालक और बाबू बोटिंग घाट के अध्यक्ष (Etv Bharat)

स्पीड बोट चालक ताजुद्दीन की त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टला

उधर, बाबू बोट घाट के स्पीड बोट चालक ताजुद्दीन की नजर जैसे ही डूबती हुई नाव पर पड़ी, उन्होंने बिना देर किए अपनी स्पीड बोट घटनास्थल की ओर मोड़ दी. खतरे की परवाह किए बिना उन्होंने एक-एक कर सभी पर्यटकों को अपनी नाव में बैठाया और सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया. उनकी त्वरित कार्रवाई और बहादुरी के कारण एक बड़ा हादसा टल गया.

डैम का जलस्तर लगातार हो रहा है कम