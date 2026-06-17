ETV Bharat / state

धनबाद में टला बड़ा हादसा, सांसत में अटकी रही 8 लोगों की जान, जानिए मैथन डैम में डूबती नाव से कैसे बचे पर्यटक

धनबाद के मैथन डैम में पर्यटकों से भरी एक नाव डूबने लगी. स्पीड बोट चालक ताजुद्दीन ने साहस दिखाते हुए सभी को सुरक्षित बाहर निकाला. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.

SPEEDBOAT DRIVER TAJUDDIN
धनबाद का मैथन डैम (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 17, 2026 at 5:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबादः मैथन डैम में एक बड़ा हादसा उस समय टल गया, जब पर्यटकों से भरी एक नाव पानी के भीतर मौजूद चट्टान से टकराने के बाद डूबने लगी. नाव पर सवार दो बच्चों समेत करीब 8 लोग कुछ ही पलों में मुश्किल में फंस गए, लेकिन पास से गुजर रहे स्पीड बोट चालक ताजुद्दीन ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. इस घटना ने एक बार फिर डैम में सुरक्षा व्यवस्था और घटते जलस्तर के कारण बढ़ रहे जोखिम की ओर ध्यान खींचा है.

नाव का निचला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था

मिली जानकारी के अनुसार बंगाल के मजूमदार निवास घाट से सबुज दीप की ओर जा रही पर्यटकों से भरी नाव अचानक पानी के भीतर मौजूद एक बड़े पत्थर से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि नाव का निचला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें तेजी से पानी भरने लगा. कुछ ही देर में नाव डूबने की स्थिति में पहुंच गई, जिससे सवार पर्यटकों में अफरा-तफरी मच गई.

जानकारी देते स्पीड बोट चालक और बाबू बोटिंग घाट के अध्यक्ष (Etv Bharat)

स्पीड बोट चालक ताजुद्दीन की त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टला

उधर, बाबू बोट घाट के स्पीड बोट चालक ताजुद्दीन की नजर जैसे ही डूबती हुई नाव पर पड़ी, उन्होंने बिना देर किए अपनी स्पीड बोट घटनास्थल की ओर मोड़ दी. खतरे की परवाह किए बिना उन्होंने एक-एक कर सभी पर्यटकों को अपनी नाव में बैठाया और सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया. उनकी त्वरित कार्रवाई और बहादुरी के कारण एक बड़ा हादसा टल गया.

डैम का जलस्तर लगातार हो रहा है कम

घटना की खबर मिलते ही डैम किनारे लोगों की भीड़ जमा हो गई. स्थानीय नाविकों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से डैम का जलस्तर लगातार कम हो रहा है. इसकी वजह से कई बड़े पत्थर अब पानी के करीब या ऊपर दिखाई देने लगे हैं, जिससे बोटिंग के दौरान दुर्घटना की संभावना बढ़ गई है.

SPEEDBOAT DRIVER TAJUDDIN
धनबाद का मैथन डैम (Etv Bharat)

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि डैम के खतरनाक हिस्सों को चिन्हित कर चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं और नौकायन (boating) के लिए अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम किए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके.

पर्यटकों ने चालक ताजुद्दीन की जमकर प्रशंसा की

इस हादसे में सभी पर्यटक पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. जान बचने के बाद पर्यटकों ने राहत की सांस ली और साहसिक रेस्क्यू करने वाले स्पीड बोट चालक ताजुद्दीन की जमकर प्रशंसा की.

ये भी पढ़ेंः

धनबाद में नहाने गए मजदूर की तालाब में डूबने से मौत, तीन बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

धनबाद में मैथन डैम का फाटक खुला, खुशनुमा नजारे का लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी

धनबाद के मैथन डैम में 3 युवक डूबे, दो की लाश मिली

TAGGED:

जब डूबने लगी पर्यटकों की नाव
धनबाद के मैथन डैम में हादसा
MAITHON DAM IN DHANBAD
TOURISTS OF MAITHON DAM
SPEEDBOAT DRIVER TAJUDDIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.