सड़क पर रफ्तार का कहर, पिकअप वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत, ग्रामीणों ने किया चक्काजाम
जांजगीर चांपा के बम्हनीडीह में तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी.हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 11, 2026 at 4:40 PM IST
जांजगीर चांपा : बम्हनीडीह में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है.यहां तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने बाइक सवार को पीछे से ठोकर मार दी. जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान तरुण बंजारे के रूप में हुई है, जो बिर्रा थाना के बनडभरा गांव का रहने वाला है.घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने चांपा बिर्रा मार्ग में शव रखकर चक्काजाम कर दिया.आक्रोशित भीड़ प्रशासन से उचित मुआवजा की मांग कर रही है.
कैसे हुआ हादसा ?
जांजगीर चांपा जिला के बम्हनीडीह थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह पिकअप वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारा.टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार सड़क पर गिरा और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया.हादसे के बाद पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर खेत में घुस गया.हादसे के बाद ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग गया.
25 लाख रुपए मुआवजे की मांग
घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक का पंचनामा करवाया. मृतक की पहचान बिर्रा थाना क्षेत्र के बनडभरा गांव के तरुण बंजारे के रूप में हुई है. घटना के विषय में जैसे ही ग्रामीणों को जानकारी मिली तो वो मौके पर पहुंचे और सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करना शुरु किया.इस दौरान ग्रामीणों ने बम्हनीडीह बिर्रा मार्ग को जाम कर दिया. मृतक के परिजन 25 लाख रुपए मुआवजा की मांग पर अड़े हैं.वहीं पुलिस और राजस्व अधिकारी मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाने की कोशिश में जुटी रही.
