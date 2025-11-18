ETV Bharat / state

रफ्तार का कहर; लखनऊ-मेरठ में महिला समेत तीन की मौत, 21 लोग घायल

लखनऊ/मेरठ/मुजफ्फरनगर : यूपी में रफ्तार के कहर से दो अलग अलग सड़क हादसों में महिला और दो युवकों की जान चली गई. लखनऊ गोसाईगंज थाना क्षेत्र में सोमवार रात तिलक समारोह से वापस लौट रहे बाइक सवार दो युवकों को एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी. दुर्घटना में बाइक के दो टुकड़े हो गई. पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया. वहीं मेरठ में बेकाबू ट्रक ने सवारियों से भरी पिकअप में टक्कर मार दी. हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि 21 लोग घायल हैं.



गोसाईगंज इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि दुर्घटना सोमवार रात करीब 10 बजे कस्बे के पास हुई थी. प्राथमिक जांच में सामने आया कि नगराम थाना क्षेत्र के ब्राह्मण टोला निवासी अश्विनी यादव (37) और बबलू यादव उर्फ जितेंद्र (39) गंगागंज स्थित जानकी लॉन में आयोजित तिलक समारोह से नगराम वापस लौट रहे थे. इस दौरान सुल्तानपुर की तरफ से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी थी. राहगीरों की सूचना पर एंबुलेंस की मदद से घायलों को सीएचसी गोसाईगंज पहुंचाया गया. जहां करीब एक घंटे के बाद दोनों की मौत हो गई. टक्कर के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया है. मामला दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है.

मेरठ; बेकाबू ट्रक ने पिकअप में मारी टक्कर, महिला की मौत, 21 लोग घायल

खरखौदा थाना क्षेत्र में सोमवार रात मेरठ-हापुड़ हाईवे पर हुए सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई और 21 लोग घायल हो गए. दुर्घटना एनसीआर मेडिकल कॉलेज के पास बेकाबू ट्रक की पिकअप में टक्कर लगने से हुई. पिकअप करीब 30 लोग सवार थे. महिला की शिनाख्त सुरेश पत्नी बबलू (50) निवासी मेरठ सरधना के मानपुरी के रूप में हुई है.

एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि सभी घायलों का उपचार एनसीआर अस्पताल में किया जा रहा है. शुरुआती जांच में बेकाबू ट्रक से दुर्घटना की बात सामने आ रही है. ट्रक चालक की लापरवाही उजागर हुई है. हादसे के बाद से ट्रक चालक फरार है. ट्रक को कब्जे में लेकर चालक की तलाश की जा रही है.