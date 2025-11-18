ETV Bharat / state

रफ्तार का कहर; लखनऊ-मेरठ में महिला समेत तीन की मौत, 21 लोग घायल

लखनऊ गोसाईगंज थाना क्षेत्र में बेकाबू वाहन ने बाइकसवार युवकों को रौंदा. मेरठ में तेज रफ्तार ट्रक ने सवारी भरी पिकअप में मारी थी टक्कर.

सड़क हादसे में गई जान.
सड़क हादसे में गई जान. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 18, 2025 at 10:44 AM IST

लखनऊ/मेरठ/मुजफ्फरनगर : यूपी में रफ्तार के कहर से दो अलग अलग सड़क हादसों में महिला और दो युवकों की जान चली गई. लखनऊ गोसाईगंज थाना क्षेत्र में सोमवार रात तिलक समारोह से वापस लौट रहे बाइक सवार दो युवकों को एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी. दुर्घटना में बाइक के दो टुकड़े हो गई. पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया. वहीं मेरठ में बेकाबू ट्रक ने सवारियों से भरी पिकअप में टक्कर मार दी. हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि 21 लोग घायल हैं.


गोसाईगंज इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि दुर्घटना सोमवार रात करीब 10 बजे कस्बे के पास हुई थी. प्राथमिक जांच में सामने आया कि नगराम थाना क्षेत्र के ब्राह्मण टोला निवासी अश्विनी यादव (37) और बबलू यादव उर्फ जितेंद्र (39) गंगागंज स्थित जानकी लॉन में आयोजित तिलक समारोह से नगराम वापस लौट रहे थे. इस दौरान सुल्तानपुर की तरफ से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी थी. राहगीरों की सूचना पर एंबुलेंस की मदद से घायलों को सीएचसी गोसाईगंज पहुंचाया गया. जहां करीब एक घंटे के बाद दोनों की मौत हो गई. टक्कर के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया है. मामला दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है.

मेरठ; बेकाबू ट्रक ने पिकअप में मारी टक्कर, महिला की मौत, 21 लोग घायल

खरखौदा थाना क्षेत्र में सोमवार रात मेरठ-हापुड़ हाईवे पर हुए सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई और 21 लोग घायल हो गए. दुर्घटना एनसीआर मेडिकल कॉलेज के पास बेकाबू ट्रक की पिकअप में टक्कर लगने से हुई. पिकअप करीब 30 लोग सवार थे. महिला की शिनाख्त सुरेश पत्नी बबलू (50) निवासी मेरठ सरधना के मानपुरी के रूप में हुई है.

एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि सभी घायलों का उपचार एनसीआर अस्पताल में किया जा रहा है. शुरुआती जांच में बेकाबू ट्रक से दुर्घटना की बात सामने आ रही है. ट्रक चालक की लापरवाही उजागर हुई है. हादसे के बाद से ट्रक चालक फरार है. ट्रक को कब्जे में लेकर चालक की तलाश की जा रही है.

मुजफ्फरनगर में दूध लदे टैंकर ने मारी बाइक में टक्कर, 1 की मौत, 3 घायल

मुजफ्फरनगर के पुरकाजी-लक्सर हाईवे पर सोमवार देर रात झबरपुर मोड़ के पास दूध भरे टैंकर ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी. हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई और तीन घायल हो गए. घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

थाना प्रभारी जयवीर सिंह ने बताया कि मुजफ्फरनगर के सुभाषनगर निवासी सचिन पुत्र सुखबीर सिंह, कुटबा, शाहपुर, शाहपुर के गांव गोयला निवासी नीटू पुत्र शिखानंद, देवबंद के गांव शाखन निवासी सोनू पुत्र बल सिंह और सौरभ पुत्र मांगेराम, शाखन, देवबंद बाइक से शेरपुर अपने रिश्तेदार के घर जा रहे थे. झबरपुर मोड़ के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार दूध लदे टैंकर ने बाइक में टक्कर मार दी थी. हादसे में सचिन की मौके पर ही मौत हो गई थी. सचिन स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मचारी थे. नीटू, सौरभ और सोनू को गंभीर हालत में पहले पुरकाजी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. जहां से चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है.

TAGGED:

LUCKNOW ACCIDENT
MEERUT ACCIDENT
HORRIFIC ROAD ACCIDENT
SPEED ​​WREAKS HAVOC IN UP
UP ROAD ACCIDENTS

