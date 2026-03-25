गया-धनबाद रेलखंड पर 180 km/h की रफ्तार से ट्रेन का ट्रायल, हाईस्पीड ट्रेनों की राह आसान करने में जुटा रेलवे
गया–धनबाद रेलखंड पर 180 किमी/घंटा की रफ्तार से स्पीड ट्रेन का ट्रायल किया गया.
Published : March 25, 2026 at 7:47 PM IST
कोडरमा/धनबाद: ब्रिटिश राज में 1906 में बने हावड़ा-दिल्ली ग्रैंड कॉर्ड सेक्शन पर आज 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यात्री ट्रेन का सफल ट्रायल रन किया गया. ट्रेन सुबह 1:58 बजे कोडरमा स्टेशन पहुंची और सिर्फ 17 से 18 सेकंड में पूरा प्लेटफॉर्म पार कर लिया.
स्पीड ट्रेन ट्रायल के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए थे. पूछताछ कार्यालय की तरफ से लगातार लोगों को प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर रेलवे ट्रैक से दूर रहने की सलाह दी जा रही थी. इसके अलावा, आरपीएफ के जवान भी लगातार लोगों को प्लेटफॉर्म पर, ट्रैक से दूर बैठने और ट्रेन के गुजरने तक स्थिर रहने की सलाह दे रहे थे. ट्रेन के आगमन और प्रस्थान के लिए रेलवे के जवान भी प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर पूरी तरह अलर्ट थे.
दूसरी तरफ, पहले से घोषित स्पीड ट्रेन ट्रायल को लेकर आम लोग भी काफी उत्साहित थे. हाई-स्पीड ट्रेन का ट्रायल देखने के लिए बड़ी संख्या में लोकल लोग प्लेटफॉर्म और फुट ओवरब्रिज पर पहुंचे. स्पीड ट्रायल ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से धनबाद के प्रधानघंटा स्टेशन तक चली. पूरे ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. स्थानीय लोगों की मौजूदगी ने भी 120 साल पुराने रेलवे ट्रैक पर स्पीड ट्रेन के परिचालन को ऐतिहासिक बना दिया.
धनबाद पहुंचे हाजीपुर जोन के महाप्रबंधक
इस ट्रायल रन के दौरान धनबाद में हाजीपुर जोन के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने इस अहम रेल सेक्शन का निरीक्षण किया और स्पीड ट्रायल की निगरानी की. इस दौरान ट्रेनों की अधिकतम स्पीड 160 km/h से बढ़ाकर 180 km/h करने की संभावनाओं को परखा गया.
महाप्रबंधक ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से धनबाद तक स्पेशल ट्रेन से सफर किया. इस दौरान उन्होंने ट्रैक की स्थिति, सिग्नलिंग व्यवस्था और अन्य तकनीकी मानकों का बारीकी से मूल्यांकन किया. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि पिछले साल अप्रैल में इस रूट पर 160 km/h का सफल ट्रायल किया गया था. अब रेलवे का लक्ष्य इस स्पीड को और बढ़ाकर 180 km/h करना है. उन्होंने यह भी बताया कि गया और धनबाद के बीच ऑटोमैटिक सिग्नलिंग सिस्टम को और मजबूत किया जा रहा है और ट्रैक अपग्रेड का काम भी तेजी से चल रहा है.
उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान, अलग-अलग विभागों से सुझाव और फीडबैक लिए गए ताकि स्पीड मॉनिटरिंग और हाई-स्पीड ट्रेनों के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा सके. इसके अलावा, स्टेशनों पर चल रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई. रेलवे की दीर्घकालिक योजना दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा जैसे प्रमुख रूटों पर हाई-स्पीड ट्रेनों के संचालन की है. जिसे ध्यान में रखकर ये ट्रायल किए जा रहे हैं.
हावड़ा-दिल्ली ग्रैंड कॉर्ड सेक्शन 1906 में बना था और उस समय कोयले के इंजन से ट्रेनें चलती थीं. हावड़ा-दिल्ली ग्रैंड कॉर्ड सेक्शन पर इस हाई-स्पीड ट्रेन के सफल ट्रायल के बाद, हावड़ा से दिल्ली का सफर, जिसमें अभी 17-18 घंटे लगते हैं, अब हाई-स्पीड ट्रेन चलने के बाद सिर्फ 12-13 घंटे में पूरा हो जाएगा. आम लोगों ने स्पीड ट्रेन ट्रायल को ऐतिहासिक और एक बड़ी कामयाबी बताया और कहा कि इससे लोगों का सफर और भी मजेदार हो जाएगा.
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