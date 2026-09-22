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रावघाट ताड़ोकी नई रेल लाइन का स्पीड ट्रायल, रेलवे की अपील-ट्रैक से रहे सतर्क, मवेशियों को रखें दूर

रायपुर: दल्ली राजहरा से रावघाट रेल परियोजना का काम लगभग पूरा हो चुका है. अब अगली रेल लाइन रावघाट से जगदलपुर की होगी. यह रेल लाइन सेवा शुरू होने से यह बस्तर अंचल तक जाएगी. जिससे बस्तर भी रेलसेवा से जुड़ सकेगा, जिसकी तैयारियां रेलवे ने शुरू कर दी है. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल अंतर्गत दल्लीराजहरा– रावघाट नई रेल लाइन परियोजना के ताड़ोकी–रावघाट सिंगल लाइन विद्युतीकृत ब्रॉडगेज सेक्शन का निरीक्षण आज कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी (CRS) करेंगे.

रायपुर रेल मंडल के SDCM डॉ सुस्कर विपुल विलासराव ने बताया "कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी सुबह 06:30 बजे दुर्ग से सीआरएस स्पेशल ट्रेन के जरिए रावघाट रवाना हुए. सीआरएस ताड़ोकी से रावघाट सेक्शन का निरीक्षण करेंगे. इस दौरान दुर्ग से रावघाट तक और विशेष रूप से ताड़ोकी–रावघाट रेल खंड के आसपास रहने वाले आमजन से रेलवे ट्रैक की संरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष सावधानी बरतने एवं रेलवे के सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की गई है."

रावघाट ताड़ोकी नई रेल लाइन का स्पीड ट्रायल (ETV Bharat Chhattisgarh)

रेलवे ट्रैक से दूरी बनाने की अपील

रावघाट ताड़ोकी के बीच नई रेल लाइन का स्पीड ट्रायल स्पेशल ट्रेन के जरिए आज लगभग 13:00 बजे से 14:00 बजे के बीच किया जाएगा. स्पीड ट्रायल के दौरान स्पेशल ट्रेन सामान्य परिचालन की अपेक्षा ज्यादा तेज गति से चलती है. रेलवे प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे रेलवे ट्रैक, समपार एवं ट्रैक के आसपास के क्षेत्र में अनावश्यक रूप से प्रवेश न करें और रेलवे ट्रैक से पर्याप्त दूरी बनाकर रखें.

नई रेल लाइन के ट्रायल के दौरान ट्रैक से दूर रहने की अपील (ETV Bharat Chhattisgarh)

पशुपालकों से अपील

रेलवे ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पशुपालकों से अनुरोध किया है कि वे अपने मवेशियों को रेलवे ट्रैक एवं उसके आसपास न जाने दें. स्पीड ट्रायल के दौरान रेलवे ट्रैक पर किसी व्यक्ति अथवा मवेशी की उपस्थिति अत्यंत जोखिमपूर्ण हो सकती है. रेलवे प्रशासन ने अपील की है कि अपनी एवं अपने परिवार की सुरक्षा के लिए रेलवे ट्रैक से दूर रहें और निर्धारित सुरक्षा नियमों का पालन करें. रेलवे ट्रैक पर अनधिकृत रूप से प्रवेश करना जानलेवा हो सकता है.