लखनऊ में रफ्तार का कहर; बेकाबू कार ने बाइक में मारी टक्कर, 2 युवकों की मौत
कार सवार एक अन्य युवक भी गंभीर रूप से घायल, दूसरा पुलिस की हिरासत में
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 2, 2025 at 3:51 PM IST
लखनऊ : सैरपुर क्षेत्र में आईआईएम रोड पर सोमवार देर रात तेज रफ्तार कार ने कहर बरपा दिया. कार ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मारी, जिसमें दोनों की जान चली गई. इसके बाद बेकाबू कार ने एक अन्य कार को भी चपेट में ले लिया.
हादसा सोमवार रात करीब 12 बजे हुआ. हादसे में जान गंवाने वाले कुर्सी रोड निवासी राजकुमार (37) और मिथलेश (40) कैटरिंग का काम करते थे. राजकुमार के चचेरे भाई अवधेश कुमार गौतम ने बताया कि दोनों शालीमार लॉन से कैटरिंग का काम खत्म कर बाइक से घर लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार क्रेटा कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी. परिजनों का आरोप है कि कार सवार दोनों युवक शराब के नशे में थे.
टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखचे उड़ गए और कार बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़ी एक दूसरी कार से टकरा गई. गनीमत रही कि कार में लगा सीएनजी सिलेंडर नहीं फटा, वरना बड़ा हादसा हो सकता था.
थाना प्रभारी मनोज कुमार कोरी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया. इलाज के दौरान राजकुमार और मिथलेश ने दम तोड़ दिया. राजकुमार के परिवार में उसकी पत्नी अनीता, 3 साल का बेटा और एक 8 साल की बेटी है. मिथलेश के भी तीन बच्चे हैं. हादसे में कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया.
मौके पर पहुंची पुलिस ने टक्कर मारने वाली कार में सवार एक युवक को पकड़ लिया, जबकि दूसरे आरोपी को गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया. वहां से उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया.
