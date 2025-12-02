ETV Bharat / state

लखनऊ में रफ्तार का कहर; बेकाबू कार ने बाइक में मारी टक्कर, 2 युवकों की मौत

लखनऊ : सैरपुर क्षेत्र में आईआईएम रोड पर सोमवार देर रात तेज रफ्तार कार ने कहर बरपा दिया. कार ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मारी, जिसमें दोनों की जान चली गई. इसके बाद बेकाबू कार ने एक अन्य कार को भी चपेट में ले लिया.

हादसा सोमवार रात करीब 12 बजे हुआ. हादसे में जान गंवाने वाले कुर्सी रोड निवासी राजकुमार (37) और मिथलेश (40) कैटरिंग का काम करते थे. राजकुमार के चचेरे भाई अवधेश कुमार गौतम ने बताया कि दोनों शालीमार लॉन से कैटरिंग का काम खत्म कर बाइक से घर लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार क्रेटा कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी. परिजनों का आरोप है कि कार सवार दोनों युवक शराब के नशे में थे.

टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखचे उड़ गए और कार बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़ी एक दूसरी कार से टकरा गई. गनीमत रही कि कार में लगा सीएनजी सिलेंडर नहीं फटा, वरना बड़ा हादसा हो सकता था.