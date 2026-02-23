ETV Bharat / state

साहिबगंज में फुटबॉल प्रतियोगिता के दौरान हंगामा, नाराज दर्शकों ने टेंट व डीजे को किया आग के हवाले

साहिबगंज: बोरियो प्रखंड के बीचपुरा पंचायत के बालीडीह गांव के फुटबॉल मैदान में नाराज फुटबॉल प्रेमियों ने मैदान को रणक्षेत्र में तब्दील कर दिया. बताया जाता है कि 20 फरवरी से फुटबॉल मैदान में प्रतियोगिता शुरू हुई थी और 22 फरवरी तक इसे चलना था. टूर्नामेंट के दूसरे दिन क्वार्टर फाइनल खेल के शुरू होने के समय जमशेदपुर की फुटबॉल टीम के मैदान में नहीं आने पर दर्शकों ने हंगामा शुरू कर दिया.

काफी जदोजहद से जाम हटा

नाराज दर्शकों ने डीजे, जेनरेटर और टेंट में आग लगा दी, जिससे घंटों अफरा तफरी का माहौल रहा. लोग कुर्सी व अन्य सामान भी वहां से लेकर भाग गए. घटना के बाद ग्वाला चौक के पास सड़क जाम हो गया. प्रशासन के लोगों ने काफी जदोजहद के बाद वहां से जाम हटाया.

नाराज फुटबॉल प्रेमियों ने तोड़फोड़ की (Etv Bharat)

भीड़ हुई अनियंत्रित

यह भी बताया जा रहा है कि कमेटी द्वारा फुटबॉल मैच देखने के लिए प्रति व्यक्ति 50 रुपया शुल्क वसूला गया था. इससे दर्शकों में खासी नाराजगी थी. उसी का खुन्नस दर्शकों ने निकाला. कमेटी द्वारा इतने बड़े आयोजन के लिए पूरी तरह पुख्ता व्यवस्था नहीं की गयी थी. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वालंटियर की कमी थी.