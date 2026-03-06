ETV Bharat / state

हिमाचल में 5 वर्षीय बच्ची से दरिंदगी, विशेष समुदाय के युवक पर लगा आरोप, माहौल तनावपूर्ण

बिलासपुर में नाबालिग बच्ची से विशेष समुदाय के युवक पर दुष्कर्म करने का आरोप है.

हिमाचल में 5 वर्षीय बच्ची से दरिंदगी
हिमाचल में 5 वर्षीय बच्ची से दरिंदगी (IANS)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 6, 2026 at 11:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. बिलासपुर जिले में 5 वर्षीय बच्ची के साथ विशेष समुदाय के युवक पर दुष्कर्म करने का आरोप है. घटना की जानकारी मिलते ही बच्ची के परिजनों और हिंदू परिषद के लोगों ने आरोपी युवक के घर पहुंच कर खूब हंगामा किया.

घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने आरोपी युवक के घर में काफी तोड़फोड़ भी की, जिससे माहौल पूरी तरीके से तनावपूर्ण हो गया है. वहीं, घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और बिलासपुर से मुख्यतः एक विशेष पुलिस का दल भी घटनास्थल लिए रवाना हुआ.

बिलासपुर एसपी संदीप धवन ने बताया, 'घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस रवाना हो गई है. पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. वहीं, प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है'.

बिलासपुर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, जैसे ही परिजनों को घटना का पता चला तो वे मौके पर पहुंच गए और आरोपी युवक के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताई. देखते ही देखते स्थानीय लोग भी वहां एकत्रित हो गए, जिससे क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बन गया. गुस्साए परिजनों और लोगों ने घटना को लेकर जोरदार विरोध जताया और मौके पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके के लिए रवाना हो गई है. बताया जा रहा है कि पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने और मामले की जांच के लिए कार्रवाई में जुट गई है.

विश्व हिंदू परिषद के प्रदेशाध्यक्ष तुषार डोगरा ने कहा, '5 वर्षीय बच्ची के साथ एक विशेष समुदाय के युवक ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया है, जो अक्षम्य घटना है. पुलिस को घटना की सूचना दी गई है, लेकिन पुलिस अभी तक मौके पर नहीं पहुंची है. पुलिस से अपील है कि बच्ची का मेडिकल करवाया जाए और आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया जाए'.

ये भी पढ़ें: सतलुज किनारे मिला युवक का शव, जुराब में मिला 22.26 ग्राम चिट्टा, 3 फोन भी बरामद

TAGGED:

BILASPUR MINOR RAPE CASE
POCSO ACT
BILASPUR RAPE CASE
HIMACHAL MINOR GIRL RAPE CASE
BILASPUR YOUTH RAPED MINOR GIRL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.