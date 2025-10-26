ETV Bharat / state

समाज से पैसा लेकर लगाया जाता है अनोखा छठ बाजार, फल बेचकर वापस कर दिया जाता है पैसा

हजारीबाग: छठ के अवसर पर हजारीबाग में एक अनोखा छठ बाजार लगता है. जहां खरीद दाम पर फल उपलब्ध कराया जाता है. महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज के लोगों से पैसा एकत्रित किया जाता है. फिर फल लागत मूल में बेचा जाता है, बेचकर पैसा वापस कर दिया जाता है. इस बार लगभग 60 लाख रुपए का फल का बाजार हिंदू स्कूल में लगाया गया है.

लोक आस्था का महापर्व छठ धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है. सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए चार दिनों का अनुष्ठान व्रत में किया जाता हैं. इसे लेकर बाजार भी सज के तैयार हो गया है. हर जगह छठ व्रती महिला के परिजन नजर आ रहे हैं. खासकर, फल की बिक्री जोर शोर से है.

जानकारी देते संवाददाता गौरव प्रकाश (ईटीवी भारत)

हजारीबाग में अनोखा बाजार लगता है. जहां लगभग 60 लाख का फल बेचा जाएगा. फल बेचने की प्रक्रिया और तरीका बेहद अलग है. समाज के लोगों से सहयोग राशि ली जाती है और फिर उन्हें बेचकर पैसा वापस किया जाता है. खासियत यह है कि लागत मूल्य पर ही फल बाजार में मुहैया कराया जाता है. इस बाजार का एकमात्र उद्देश्य फल मूल्यों को नियंत्रित करना है. त्योहार के समय फलों की कीमत आसमान छू जाती है तो दूसरी ओर इस बार महंगाई की मार भी लोगों को झेलना पड़ रही है. ऐसे में यह बाजार आकर्षण का केंद्र बिंदु रहता है.

इस बाजार में कोई व्यवसायी नहीं होता है. बल्कि समाज के युवक संचालन करते हैं. जिसमें शिक्षक, अधिवक्ता, पत्रकार, समाजसेवी पूरे बाजार का संचालन करते हैं. बेहद श्रद्धा भावना के साथ बाजार का संचालन की जाती है. बाजार लगाने के लिए 1 महीने सूर्य षष्ठी छठ पूजा वितरण समिति पैसा समाज के लोगों से एकत्रित करते हैं और फिर बेचकर उन्हें वापस किया जाता हैं. इस बाजार की चाहत यहां की जनता को भी होती है.