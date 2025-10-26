समाज से पैसा लेकर लगाया जाता है अनोखा छठ बाजार, फल बेचकर वापस कर दिया जाता है पैसा
हजारीबाग में एक अनोखा छठ बाजार लगाया गया है. जहां फल बेचकर पैसा वापस कर दिया जाता है.
Published : October 26, 2025 at 12:51 PM IST
हजारीबाग: छठ के अवसर पर हजारीबाग में एक अनोखा छठ बाजार लगता है. जहां खरीद दाम पर फल उपलब्ध कराया जाता है. महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज के लोगों से पैसा एकत्रित किया जाता है. फिर फल लागत मूल में बेचा जाता है, बेचकर पैसा वापस कर दिया जाता है. इस बार लगभग 60 लाख रुपए का फल का बाजार हिंदू स्कूल में लगाया गया है.
लोक आस्था का महापर्व छठ धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है. सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए चार दिनों का अनुष्ठान व्रत में किया जाता हैं. इसे लेकर बाजार भी सज के तैयार हो गया है. हर जगह छठ व्रती महिला के परिजन नजर आ रहे हैं. खासकर, फल की बिक्री जोर शोर से है.
हजारीबाग में अनोखा बाजार लगता है. जहां लगभग 60 लाख का फल बेचा जाएगा. फल बेचने की प्रक्रिया और तरीका बेहद अलग है. समाज के लोगों से सहयोग राशि ली जाती है और फिर उन्हें बेचकर पैसा वापस किया जाता है. खासियत यह है कि लागत मूल्य पर ही फल बाजार में मुहैया कराया जाता है. इस बाजार का एकमात्र उद्देश्य फल मूल्यों को नियंत्रित करना है. त्योहार के समय फलों की कीमत आसमान छू जाती है तो दूसरी ओर इस बार महंगाई की मार भी लोगों को झेलना पड़ रही है. ऐसे में यह बाजार आकर्षण का केंद्र बिंदु रहता है.
इस बाजार में कोई व्यवसायी नहीं होता है. बल्कि समाज के युवक संचालन करते हैं. जिसमें शिक्षक, अधिवक्ता, पत्रकार, समाजसेवी पूरे बाजार का संचालन करते हैं. बेहद श्रद्धा भावना के साथ बाजार का संचालन की जाती है. बाजार लगाने के लिए 1 महीने सूर्य षष्ठी छठ पूजा वितरण समिति पैसा समाज के लोगों से एकत्रित करते हैं और फिर बेचकर उन्हें वापस किया जाता हैं. इस बाजार की चाहत यहां की जनता को भी होती है.
इस बाजार में खासकर किसानों को विशेष रूप से जगह दिया जाता है. जो अपना उत्पाद लाकर यहां बेचते हैं. उनसे किसी भी तरह की शुल्क नहीं ली जाती है. यहां तक कि रिफाइन घी भी लागत मूल्य पर ही उपलब्ध कराया जाता है. यह बाजार पूरे जिले भर में सुर्खियों में रहता है. इस बार श्री सूर्य षष्ठी छठ पूजा फल वितरण समिति ने विभिन्न इलाकों में इसी तरह का बाजार लगाया है. ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब महिला पुरुष को भी सस्ते मूल्य में उपलब्ध हो सके.
