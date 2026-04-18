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सरकारी विशेषज्ञ डॉक्टर बनने का मौका! झारखंड के सरकारी अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की बहाली जल्द

चिकित्सकों की नियुक्ति (फाइल तस्वीर) ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए 666 विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसके लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) को अधियाचना भेज दी है.

स्वास्थ्य विभाग की पहल पर बढ़ी प्रक्रिया

स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों की बहाली की पहल स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की थी. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने पत्रांक 224 (4) दिनांक 20.03.2026 के माध्यम से कार्मिक विभाग को पत्र लिखकर जेपीएससी को अधियाचना भेजने का अनुरोध किया था ताकी नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो सके.

कार्मिक विभाग ने जेपीएससी को भेजी अधियाचना की कॉपी (ETV Bharat)

इसके बाद कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने इस पर कार्रवाई करते हुए जेपीएससी को पत्रांक 2228, दिनांक 16.04.2026 के माध्यम से नियुक्ति के लिए अधियाचना भेज दी है.

नियमित और बैकलॉग पद

स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार जिन 606 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की अधियाचना भेजी गई है. उसमें नियमित पद के लिए 506 और बैकलॉग पद के विरुद्ध 160 पदों पर नियुक्ति होगी.