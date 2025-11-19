गंगोलीहाट सीएचसी को 'उपचार' की जरूरत! धूल फांक रही अल्ट्रासाउंड मशीन, स्पेशलिस्ट का भारी टोटा
गंगोलीहाट में स्वास्थ्य सुविधा भगवान भरोसे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी, अस्ट्रासाउंड के लिए 100-200 किमी की दौड़ लगा रहे मरीज
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 19, 2025 at 4:37 PM IST
बेरीनाग: उत्तराखंड में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति किसी से छिपी नहीं है. पहाड़ों के ज्यादातर अस्पताल तो विशेषज्ञ डॉक्टरों और स्वास्थ्य उपकरणों की कमी की वजह से रेफरल सेंटर बने हुए हैं. ऐसा ही हाल पिथौरागढ़ जिले की सबसे बड़े विकासखंड गंगोलीहाट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है. जो खुद अपने उपचार के लिए तरस रहा है. करीब 80 हजार जनसंख्या वाले गंगोलीहाट में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बहुत खराब है. यहां पर डॉक्टरों और विशेषज्ञों की भारी कमी है, जिसके कारण मरीजों को दूसरे अस्पतालों का रुख करना पड़ता है.
बता दें कि गंगोलीहाट में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है. जहां रोजाना 200 से ज्यादा मरीज ओपीडी में पहुंचते हैं, लेकिन स्वीकृत 7 पदों के बजाय केवल 5 ही डॉक्टर यहां उपलब्ध हैं. इनमें से 2 डॉक्टर भी पीजी अध्ययन पर गए हुए हैं. सबसे गंभीर स्थिति विशेषज्ञों की है. बाल रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ और महिला सर्जन के तीनों स्वीकृत पद सालों से रिक्त पड़े हुए हैं. बाल रोग विशेषज्ञ न होने से बच्चों के उपचार के लिए 90 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ तक जाना पड़ता है.
इसके अलावा फिजिशियन का भी कोई पदस्थापन नहीं है. जबकि, हड्डी रोग विशेषज्ञ धारचूला अटैच है. तकनीशियन की कमी भी सेवाओं को प्रभावित कर रही है. जिसका एक पद रिक्त है. लैब तकनीशियन भी संविदा पर कार्यरत है. अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध होने के बावजूद भी विशेषज्ञ न होने से धूल फांक रही है. स्वास्थ्य सेवाओं की इस बदहाल स्थिति पर स्थानीय नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं. प्रशासन से जल्द स्थायी डॉक्टरों की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं.
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंगोलीहाट में एक अल्ट्रासाउंड मशीन है, जो एक कमरे में धूल खा रही है. इस मशीन को मां बनने वाली स्त्रियों की कोख में पल रहे जीवन की झलक दिखानी थी. आज हालात ने इसे अंधेरी कोठरी में कैद कर दिया है. उत्तराखंड राज्य गठन के बाद पीएचसी गंगोलीहाट को सीएचसी का दर्जा मिला. तब यहां अल्ट्रासाउंड मशीन भी खरीदी गई, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति न होने से यह सपना अधूरा ही रह गया.
बीती 6 साल पहले तत्कालीन एसडीएम सौरभ गहरवार जो एक रेडियोलॉजिस्ट भी रह चुके हैं, वो यहां अपने कार्य के साथ मरीजों का अल्ट्रासाउंड भी किया करते थे, लेकिन अब अल्ट्रासाउंड मशीन तो है, लेकिन उसे ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है. ऐसे में मरीजों एवं गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए 100 से 210 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ या फिर हल्द्वानी तक जाना पड़ता है.
गर्भवतियों के लिए यह सफर और भी कठिन है. दुर्गम पहाड़ी रास्ता, खराब सड़कें और जेब पर खर्च. मजबूरी में कई महिलाएं तो अल्ट्रासाउंड ही नहीं करातीं और अपनी व गर्भस्थ शिशु की सेहत को खतरे में डाल देती हैं. गांवों से शहर तक की लंबी दूरी और आर्थिक कठिनाई इस मजबूरी को और गहरा कर देती है, लेकिन यहां सरकार के दावे ठीक उलट नजर आ रहे हैं. क्योंकि, यहां आज भी स्वास्थ्य सुविधाओं का भारी अभाव है.
"हमारे पास अल्ट्रासाउंड मशीन है, लेकिन विशेषज्ञ नहीं है. ऐसे में जब भी विशेषज्ञ आते हैं, उससे पहले मरीजों को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कह दिया जाता है. ताकि, वो अपना अल्ट्रासाउंड करा सकें. यहां विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है. एक ही हड्डी रोग विशेषज्ञ है, उनका भी ट्रांसफर होना है."- डॉ. उमाकांत, प्रभारी चिकित्साधिकारी, सीएचसी गंगोलीहाट
