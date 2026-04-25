वाराणसी में गर्मी से बचाव के लिए स्पेशल वार्ड तैयार; आइस पैक बाथ की भी मिलेगी सुविधा
CMS आरएस राम ने बताया कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए हमारे अस्पताल में 18 बेड का हीटवेव वार्ड बन गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 25, 2026 at 11:23 AM IST
वाराणसी: भीषण गर्मी और 'हीटवेव' के प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है. वाराणसी के जिला अस्पताल में लू की चपेट में आने वाले मरीजों के लिए 18 बेड का विशेष 'हीटवेव वार्ड' तैयार किया गया है. मंडलीय अस्पताल में भी हाईटेक व्यवस्था की गई है.
आइस बाथ, स्पॉन्जिंग की व्यवस्था है. अस्पताल प्रशासन ने न केवल दवाओं का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित किया है, बल्कि आपात स्थिति से निपटने के लिए 24 घंटे डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती भी कर दी है.
18 बेड का हीटवेव वार्ड: दीनदयाल उपाध्याय जिला अस्पताल की CMS आरएस राम ने बताया कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए हमारे अस्पताल में 18 बेड का हीटवेव वार्ड बन गया है. सभी दवाइयां उपलब्ध हैं. कोल्ड स्पंजिंग के लिए बर्फ की सिल्लियां मंगा ली गई हैं.
उन्होंने बताया कि अस्पताल में हमारी सभी व्यवस्थाएं हैं, जो भी हीटवेव का पेशेंट आता है, उसके लिए हम लोग तैयार हैं. पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज और ORS पाउडर है. हीटवेव से जो पेशेंट्स आएंगे उनके लिए 18 बेड का एक वार्ड सुरक्षित किया गया है और सारी दवाओं की व्यवस्था यहां की गई है.
डॉक्टरों की ड्यूटी लगा दी गई है. आइस पैक्स हमने भरपूर मात्रा में स्टोर कर रखे हैं, उसकी सिल्लियों को हमने मंगवाकर रखा हुआ है. बनारस के कैथी से आए मरीज के तीमारदार ने बताया कि उनके पिताजी को लू लग गई है. इस वजह से वो 3 दिन से अस्पताल में भर्ती हैं. अब उनकी हालत अच्छी है.
सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त: अस्पताल एमएस डॉ. प्रेम शुक्ला ने बताया कि आईवी फ्लूइड (IV fluid) की आवश्यकता हो, एंटी-इमेटिक (Antiemetic) की जरूरत हो, एंटी-बायोटिक की जरूरत हो, तो उसकी व्यवस्था हमारे पास है. किसी पेशेंट को जरूरत पड़े उस हिसाब से जितनी भी लॉजिस्टिक, जितनी भी मेडिसिन हैं, सारी हमने स्टोर करके रखी हुई हैं. अस्पताल में ORS, ग्लूकोज, IV फ्लूइड और कोल्ड स्पंजिंग के लिए बर्फ की सिल्लियों जैसी मुकम्मल व्यवस्थाएं की गई हैं.
गर्मी में क्या करें: डॉक्टर ने बताया कि लोग अपना ख्याल रखें. कोशिश करें कि सुबह 9:00 बजे से 3:00 बजे के बीच बाहर न निकलें. निकलना हो तो वेल-कवर्ड होकर निकलें, पानी खूब पिएं. प्रत्येक 20 किलो पर 1 लीटर पानी का सेवन करें. गर्मी में पसीने ज्यादा निकलते हैं.
ऐसे में करीब डेढ़ लीटर पानी और अधिक पीना चाहिए. हीटवेव में बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें. निकलें भी तो हमेशा पानी साथ में लिए रहें, पानी पीते रहें. पूरे शरीर को ढंक कर चलें और ओपन किसी एरिया में न रहें.
विशेषज्ञों का कहना है कि शरीर में पानी की कमी न होने दें और तबीयत बिगड़ने पर किसी 'नीम-हकीम' के चक्कर में पड़ने के बजाय तुरंत सरकारी एम्बुलेंस सेवा 108 की मदद लें. शरीर के वजन के हिसाब से पानी पीने की सलाह देते हुए चिकित्सकों ने बताया कि गर्मी में होने वाले 'इनसेन्सिबल लॉस' (पसीने के जरिए पानी की कमी) की भरपाई के लिए सामान्य से अधिक पानी पीना अनिवार्य है.
परेशानी होने पर तुरंत 108 पर करें कॉल: उन्होंने बताया कि यदि कोई 60 किलो का व्यक्ति है तो 3 लीटर पानी पीना होगा. इसमें डेढ़ लीटर और जोड़ना होगा यानी साढ़े चार लीटर पानी उस व्यक्ति को पीना चाहिए. साथ ही बाहर की चीजों का सेवन कम से कम करना है.
होम-मेड चीजों का सेवन करना है. किसी भी इस तरीके की दिक्कत महसूस हो, चाहे- शरीर तपने लगे, ड्राई हो, प्यास लगे, शरीर के मांसपेशियों में ऐंठन की शिकायत हो, कंफ्यूजन की स्थिति हो या कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि हाथ-पैर काम करना बंद कर देता है, 'पैराप्लेजिया' (Paraplegia) जिसको कहते हैं, ये सारी चीजें हों तो बिना इंतजार के 108 पर कॉल करें.
डॉ. प्रेम प्रकाश ने बताया कि इस गर्मी में किसी भी तरीके से तबीयत बिगड़ने पर बजाय कि किसी आप नीम-हकीम या ऐसी किसी व्यक्ति के पास जाकर अपना इलाज कराएं. क्वालिफाइड डॉक्टर की टीम हमने लगाई हुई है.
हमारे डॉक्टर्स की टीम विथ वेल-इक्विप्ड वार्ड, वेल-इक्विप्ड इक्विपमेंट, वेल-इक्विप्ड ड्रग्स है. आप आइए, हमारे अस्पताल में यहां सेवा लीजिए. हम लोग मरीजों की सेवा के लिए बिल्कुल तत्पर हैं. हम आपकी सेवा के लिए 24 घंटे एक्टिव हैं.
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