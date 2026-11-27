ETV Bharat / state

यूपी में 28 और 29 नवम्बर को मतदाता विशेष अभियान दिवस; वोटर लिस्ट में नाम जांच सकेंगे, मैनपुरी में तीन BLO निलंबित

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

सुलतानपुर/लखनऊ/मैनपुरी : विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2027 की तैयारियों के तहत मतदाता सूची को शुद्ध और समावेशी बनाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है. जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि जनपद के सभी मतदेय स्थलों पर शनिवार (28 नवम्बर) और रविवार (29 नवम्बर) को विशेष अभियान दिवस आयोजित किया जाएगा. इस दो दिवसीय अभियान के दौरान सभी बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक अपने-अपने मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे.



जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि 01 जनवरी, 2027 को अर्हता तिथि मानते हुए उन पात्र नागरिकों विशेषकर नए युवा मतदाताओं और महिलाओं के नाम जोड़ने पर खास ध्यान दिया जाए, जो अब तक मतदाता सूची से छूटे हुए हैं.

जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

इन कामों के लिए उपलब्ध रहेंगे फॉर्म : अभियान के दौरान नागरिक 17 नवम्बर को प्रकाशित आलेख्य (ड्राफ्ट) मतदाता सूची में अपना व परिवार का नाम जांच सकेंगे. बीएलओ के पास सभी आवश्यक फॉर्म उपलब्ध रहेंगे. फॉर्म-6 मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने के लिए, फॉर्म-7 किसी अपात्र या मृतक मतदाता का नाम सूची से हटवाने (विलोपन) के लिए, फॉर्म-8 नाम, पता या अन्य विवरण में संशोधन कराने तथा निवास परिवर्तन के लिए होंगे.



नागरिकों की सुविधा के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर हेल्प डेस्क बनाई जाएगी. इसके अलावा, किसी भी जानकारी या शिकायत के समाधान के लिए जनपद स्तर पर हेल्पलाइन नंबर 1950 भी सक्रिय है. अभियान में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, जिसके लिए ERO, AERO और उप जिला निर्वाचन अधिकारी खुद बूथों का निरीक्षण करेंगे.

जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि विशेष अभियान के अंतर्गत नाम जोड़े जाएंगे. उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह इस विशेष अभियान का लाभ उठाएं और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान दें. यूपी में 28 एवं 29 नवम्बर को विशेष अभियान दिवस : उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2027 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के अंतर्गत दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 17 नवम्बर से 16 दिसम्बर, 2026 तक निर्धारित है. इस दौरान अधिक से अधिक पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने तथा वर्तमान मतदाताओं को अपनी प्रविष्टियों की जांच एवं आवश्यक संशोधन कराने का अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में 28 नवम्बर (शनिवार) एवं 29 नवम्बर (रविवार), 2026 को विशेष अभियान दिवस आयोजित किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि विशेष अभियान दिवसों पर प्रदेश के सभी मतदेय स्थलों पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) प्रातः 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक उपस्थित रहेंगे. सभी बीएलओ के पास 17 नवम्बर, 2026 को प्रकाशित आलेख्य मतदाता सूची उपलब्ध रहेगी, जिसके माध्यम से नागरिक अपने नाम एवं अन्य विवरणों की जांच कर सकेंगे. इसके साथ ही बीएलओ के पास पर्याप्त संख्या में फॉर्म-6, फॉर्म-7 एवं फॉर्म-8 उपलब्ध रहेंगे, ताकि पात्र नागरिक नए पंजीकरण, नाम विलोपन संबंधी आपत्ति तथा मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन के लिए आवेदन कर सकें. नागरिकों की सुविधा के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर हेल्प डेस्क भी स्थापित रहेगी. इसके अतिरिक्त, जनपद स्तर पर हेल्पलाइन नंबर 1950 सक्रिय रहेंगे, जिनके माध्यम से नागरिक अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करने के साथ ही आवश्यक जानकारी एवं सहायता हासिल कर सकेंगे.



मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विशेष अभियान दिवसों के दौरान मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से छूटे पात्र नागरिकों, विशेषकर युवाओं तथा महिलाओं के पंजीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. उन्होंने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे. इसके लिए मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए), वर्तमान एवं पूर्व ग्राम प्रधानों, पार्षदों तथा स्थानीय स्वयंसेवकों का सहयोग लिया जाए. साथ ही सामाजिक संगठनों एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं को भी अभियान से जोड़कर पात्र नागरिकों तक इसकी जानकारी पहुंचाई जाए.



उन्होंने समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि विशेष अभियान दिवसों का आयोजन सुव्यवस्थित एवं प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जाए तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराया जाए. जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) स्वयं विभिन्न मतदेय स्थलों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे. अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी मतदेय स्थलों पर बीएलओ की उपस्थिति, आलेख्य मतदाता सूची एवं पर्याप्त संख्या में आवेदन फॉर्मों की उपलब्धता तथा हेल्प डेस्क का संचालन सुनिश्चित हो. अभियान के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.