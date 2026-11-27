वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं? 28 और 29 नवंबर को बूथ पर जाकर चेक करें, सुधार करने का मिलेगा मौका
जिलाधिकारी ने बताया कि 28 और 29 नवंबर को विशेष अभियान दिवस मनाया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 3:58 PM IST
देवरिया : जनपद में 16 दिसंबर तक विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है. जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे इस अभियान में भाग लेकर अपना और परिवार के सदस्यों का नाम मतदाता सूची में अवश्य जुड़वाएं.
जिलाधिकारी ने बताया कि नए मतदाता बनने के लिए फॉर्म-6, नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 और पता परिवर्तन व संशोधन के लिए फॉर्म-8 भरना होगा. उन्होंने बताया कि 28 और 29 नवंबर को विशेष अभियान दिवस मनाया जाएगा. इन दोनों दिनों सभी बीएलओ अपने-अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहकर मतदाता सूची का वाचन करेंगे और पात्र नागरिकों से फॉर्म भरवाएंगे.
जरूरी दस्तावेज : फॉर्म-6 के साथ पासपोर्ट साइज फोटो, आयु और पते का प्रमाण देना अनिवार्य है. इसके लिए आधार कार्ड, 10वीं की अंकतालिका, बैंक पासबुक या बिजली बिल मान्य होंगे. जिलाधिकारी ने नवविवाहित महिलाओं से विशेष अपील की. उन्होंने कहा कि विवाह के बाद स्थान परिवर्तन के कारण जिन महिलाओं का नाम सूची में नहीं जुड़ पाया है, वह मतदान केंद्र पर आकर पंजीकरण कराएं. इसी उद्देश्य से शनिवार को स्वास्थ्य और आईसीडीएस विभाग के सहयोग से जिले भर में सास-बहू सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे.
आरोग्य मेले में मतदाता मेला : 29 नवंबर रविवार को आयोजित आरोग्य मेले के साथ मतदाता मेला भी लगाया जाएगा. मेले में आने वाले नागरिक आधार कार्ड, आयु व पते संबंधी दस्तावेज और फोटो साथ लाएं. वहीं पर फॉर्म-6 भरकर नाम जुड़वाने की सुविधा मिलेगी.
जिलाधिकारी ने सभी डिग्री और इंटर कॉलेजों के प्राचार्यों से भी कहा है कि वे 18-19 वर्ष के छात्र-छात्राओं को चिह्नित कर उनका पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हर पात्र नागरिक का मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है.
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