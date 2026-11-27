ETV Bharat / state

वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं? 28 और 29 नवंबर को बूथ पर जाकर चेक करें, सुधार करने का मिलेगा मौका

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

देवरिया : जनपद में 16 दिसंबर तक विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है. जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे इस अभियान में भाग लेकर अपना और परिवार के सदस्यों का नाम मतदाता सूची में अवश्य जुड़वाएं.





जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) जिलाधिकारी ने बताया कि नए मतदाता बनने के लिए फॉर्म-6, नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 और पता परिवर्तन व संशोधन के लिए फॉर्म-8 भरना होगा. उन्होंने बताया कि 28 और 29 नवंबर को विशेष अभियान दिवस मनाया जाएगा. इन दोनों दिनों सभी बीएलओ अपने-अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहकर मतदाता सूची का वाचन करेंगे और पात्र नागरिकों से फॉर्म भरवाएंगे.



