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चंडीगढ़ में 15 जून से मतदाता सूची का महाअभियान, 614 BLO पहुंचेंगे घर-घर

15 जून से मतदाता सूची का महाअभियान ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चंडीगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का गणना चरण 15 जून से शुरू होकर 14 जुलाई तक चलेगा. इस दौरान बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी का सत्यापन करेंगे और सेल्फ एनमरेशन फॉर्म वितरित करेंगे. 614 बीएलओ करेंगे घर-घर सर्वे: मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा पुरी ने बताया कि, "शहर में वर्तमान में लगभग 5.16 लाख मतदाता पंजीकृत हैं. मतदाता सूची को अधिक सटीक, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से 614 बीएलओ की तैनाती की गई है. ये अधिकारी घर-घर जाकर फॉर्म वितरित करने के साथ उन्हें वापस एकत्र भी करेंगे." 614 BLO पहुंचेंगे घर-घर (ETV Bharat) घर पर न मिलने पर फिर करेंगे संपर्क: निर्वाचन विभाग के अनुसार यदि किसी घर में पहली बार संपर्क के दौरान कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तो बीएलओ वहां फॉर्म छोड़ देंगे. इसके बाद संबंधित अधिकारी दोबारा संपर्क कर फॉर्म प्राप्त करेंगे, ताकि कोई भी पात्र मतदाता इस प्रक्रिया से वंचित न रहे. ऑनलाइन भी जमा कर सकेंगे फॉर्म: मतदाताओं की सुविधा के लिए सेल्फ एनमरेशन फॉर्म ऑनलाइन जमा करने की व्यवस्था भी की गई है. नागरिक ECINet ऐप और वोटर्स सर्विस पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे. इससे प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी.