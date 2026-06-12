चंडीगढ़ में 15 जून से मतदाता सूची का महाअभियान, 614 BLO पहुंचेंगे घर-घर
चंडीगढ़ में 15 जून से मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण शुरू होगा. कुल 614 BLO घर-घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे.
Published : June 12, 2026 at 10:32 AM IST
चंडीगढ़: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चंडीगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का गणना चरण 15 जून से शुरू होकर 14 जुलाई तक चलेगा. इस दौरान बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी का सत्यापन करेंगे और सेल्फ एनमरेशन फॉर्म वितरित करेंगे.
614 बीएलओ करेंगे घर-घर सर्वे: मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा पुरी ने बताया कि, "शहर में वर्तमान में लगभग 5.16 लाख मतदाता पंजीकृत हैं. मतदाता सूची को अधिक सटीक, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से 614 बीएलओ की तैनाती की गई है. ये अधिकारी घर-घर जाकर फॉर्म वितरित करने के साथ उन्हें वापस एकत्र भी करेंगे."
घर पर न मिलने पर फिर करेंगे संपर्क: निर्वाचन विभाग के अनुसार यदि किसी घर में पहली बार संपर्क के दौरान कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तो बीएलओ वहां फॉर्म छोड़ देंगे. इसके बाद संबंधित अधिकारी दोबारा संपर्क कर फॉर्म प्राप्त करेंगे, ताकि कोई भी पात्र मतदाता इस प्रक्रिया से वंचित न रहे.
ऑनलाइन भी जमा कर सकेंगे फॉर्म: मतदाताओं की सुविधा के लिए सेल्फ एनमरेशन फॉर्म ऑनलाइन जमा करने की व्यवस्था भी की गई है. नागरिक ECINet ऐप और वोटर्स सर्विस पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे. इससे प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी.
74 प्रतिशत से अधिक मैपिंग कार्य पूरा: निर्वाचन विभाग के अनुसार अब तक लगभग 74.22 प्रतिशत मैपिंग का कार्य पूरा किया जा चुका है. इसके बाद 21 जुलाई से 20 अगस्त तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी. इस अवधि में मतदाता सूची में सुधार, नाम जोड़ने या हटाने से संबंधित आवेदन स्वीकार किए जाएंगे.
8 हेल्प डेस्क भी होंगे स्थापित: मतदाताओं की सहायता के लिए शहरभर में आठ हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे. यहां नागरिकों को फॉर्म भरने, दस्तावेजों और चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी अन्य आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी.
"सही जानकारी देना हर नागरिक की जिम्मेदारी": मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा पुरी ने कहा कि, "मतदाता सूची लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह अपनी जानकारी सही तरीके से उपलब्ध कराए. सभी नागरिक बीएलओ को सही जानकारी दें और समय पर फॉर्म जमा कराएं, ताकि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से न छूटे."
15 जून से शुरू होगा अभियान: मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा पुरी ने आगे कहा कि, "15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ घर-घर जाकर सेल्फ एनमरेशन फॉर्म वितरित करेंगे और उन्हें एकत्र करेंगे. सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे यह फॉर्म अवश्य भरें. इसके बाद 21 जुलाई से 20 अगस्त तक क्लेम और ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया भी चलेगी."
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