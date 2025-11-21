ETV Bharat / state

बिहार में वाहन चालक रहें सावधान, घर से निकलने से पहले रख लें ये कागजात

मोतिहारी: बिहार में अगस्त से ही रोड सेफ्टी के लिए विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. ऐसे में मोतिहारी के बलुआ ओवरब्रिज पर शुक्रवार को ट्रैफिक पुलिस द्वारा विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया. इस अभियान में मुख्य रूप से ई-रिक्शा चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी से संबंधित आवश्यक कागजातों की बारीकी से जांच की गई. जांच के दौरान पुलिस ने चालकों से वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा दस्तावेज, परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट सहित तमाम जरूरी कागजात प्रस्तुत करने को कहा.

मोतिहारी में वाहन चेकिंग अभियान: अभियान के दौरान यह पाया गया कि जिले में करीब 90 प्रतिशत ई-रिक्शा चालक अपने पास सभी आवश्यक दस्तावेज और ड्राइविंग लाइसेंस रखे हुए थे. यह स्थिति जिले में यातायात नियमों के प्रति बढ़ती जागरूकता का सकारात्मक संकेत मानी गई. अधिकारियों ने इसे सराहनीय बताया और कहा कि यदि इसी तरह नियमों के प्रति जागरूकता बनी रही तो सड़क हादसों में कमी के साथ यातायात व्यवस्था और सुचारु होगी.

सड़क सुरक्षा को लेकर सतर्कता (ETV Bharat)

सड़क सुरक्षा को लेकर सतर्कता: इस अभियान का नेतृत्व ट्रैफिक एसआई रवि कांत कुमार और ट्रैफिक एएसआई राजेश कुमार ने किया. दोनों अधिकारियों ने मौके पर मौजूद चालकों को यातायात के बुनियादी नियमों की जानकारी दी और सड़क सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी. उन्होंने चालकों से कहा कि बिना लाइसेंस या कागजातों के वाहन चलाना न केवल दंडनीय अपराध है, बल्कि यह जोखिम भरा भी है.

"हमेशा सभी आवश्यक दस्तावेज अपने साथ रखें और वाहन चलाते समय हेलमेट या सीट बेल्ट का प्रयोग करें."- रवि कांत कुमार, ट्रैफिक एसआई