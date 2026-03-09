ETV Bharat / state

वाराणसी एयरपोर्ट पर पकड़ा गया विशेष किस्म का 25 करोड़ का गांजा, थाईलैंड से आये तीन यात्री गिरफ्तार

गांजा 12 पारदर्शी वैक्यूम-सील्ड पाउच में छिपाकर रखा गया था. गिरफ्तार आरोपी गुजरात के रहने वाले हैं.

वाराणसी एयरपोर्ट पर पकड़ा गया गांजा.
वाराणसी एयरपोर्ट पर पकड़ा गया गांजा. (Photo Credit; Narco Department)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 9, 2026 at 10:58 PM IST

2 Min Read
वाराणसी : लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार की देर रात कस्टम ने हाई क्वालिटी का 25 किलो गांजा पकड़ा है. बरामद गांजा की अनुमानित कीमत 25 करोड़ रुपये बताई जा रही है. पकड़े गए तीनों यात्री गुजरात के रहने वाले हैं और थाईलैंड से वाराणसी पहुंचे थे. आरोपियों में दो पुरुष और एक महिला है. कस्टम ने तीनों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है.

सहायक आयुक्त कस्टम देवेंद्र कुमार यादव ने बताया, एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट संख्या आईएक्स-216 से बैंकॉक से वाराणसी पहुंचे तीन यात्रियों को कस्टम विभाग ने एक्स-रे जांच के दौरान संदेह होने पर रोक लिया. यात्रियों के सामान की तलाशी ली गई. एक यात्री के बैग में 25.2394 कि.ग्रा. गांजा (हाइड्रोपोनिक) वीड मिला. इसकी कीमत 25.2394 करोड़ रुपये है.

बरामद गांजा 12 पारदर्शी वैक्यूम-सील्ड पाउच में छिपाकर रखा गया था. प्रतिबंधित सामग्री को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, 1985 के प्रावधानों के तहत जब्त किया गया है. तीनों यात्रियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. यात्रियों की पहचान हिमराज रामसिंग सुंदर निवासी जुनागढ़ (गुजरात), राज कांतिलाल चौहान निवासी केशोद, जुनागढ़ (गुजरात) तथा हीनाबेन भारदा निवासी वडोदरा (गुजरात) शामिल हैं.

सहायक आयुक्त कस्टम देवेंद्र कुमार यादव ने बताया, यह विशेष किस्म का गांजा है, जिसकी तस्करी बड़े महानगरों में की जाती है और इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत काफी अधिक करोड़ों में बताई जा रही है. इंटरनेशनल मार्केट में इस एडवांस्ड गांजे की कीमत एक करोड़ रुपये किलो है.

