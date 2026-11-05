दिवाली-छठ पर रांची से बनारस और प्रयागराज के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, तीन फेरे लगाएगी
हटिया-झारसुगुड़ा और राउरकेला रूट की तीन ट्रेनें रद्द रहेंगी. यात्रा से पहले लोग ट्रेन की जानकारी जांच लें. रिपोर्ट-चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 5, 2026 at 3:53 PM IST
रांची: दिवाली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने रांची से झंझारपुर और प्रयागराज के लिए दो स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की है. दोनों ट्रेनें नवंबर में प्रत्येक शुक्रवार को रांची से रवाना होंगी और कुल तीन-तीन फेरे लगाएंगी. वहीं, चक्रधरपुर मंडल में विकास कार्यों के लिए ब्लॉक लिए जाने के कारण हटिया-झारसुगुड़ा और हटिया-राउरकेला मार्ग की तीन ट्रेनों का परिचालन अलग-अलग तिथियों में रद्द रहेगा.
रांची-झंझारपुर स्पेशल छह नवंबर से
ट्रेन संख्या 08641 रांची-झंझारपुर स्पेशल छह नवंबर से 20 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को रांची से रवाना होगी. रांची से ट्रेन रात 12:30 बजे खुलेगी. मूरी, बोकारो स्टील सिटी, धनबाद, चित्तरंजन, जसीडीह, बरौनी, समस्तीपुर और दरभंगा होते हुए दोपहर 3:30 बजे झंझारपुर पहुंचेगी.
ट्रेन संख्या 08639 रांची-बनारस-प्रयागराज रामबाग स्पेशल छह नवंबर से 20 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को रांची से शाम 6:25 बजे रवाना होगी. लोहरदगा, टोरी, डालटनगंज, सासाराम और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन होते हुए शनिवार सुबह 4:40 बजे वाराणसी और सुबह 7:30 बजे प्रयागराज रामबाग पहुंचेगी.
वापसी में ट्रेन संख्या 08640 प्रयागराज रामबाग-रांची स्पेशल सात नवंबर से 21 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को सुबह 10:30 बजे प्रयागराज रामबाग से रवाना होगी. वाराणसी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सासाराम, डालटनगंज, टोरी और लोहरदगा होते हुए रविवार रात 12:15 बजे रांची पहुंचेगी. इस ट्रेन में कुल 22 कोच होंगे. इनमें दो एसी थ्री टियर, 14 स्लीपर, चार सामान्य श्रेणी और दो एसएलआरडी कोच शामिल हैं.
विकास कार्यों के कारण तीन ट्रेनें रद्द
दूसरी ओर, चक्रधरपुर मंडल में विकास कार्यों के लिए ब्लॉक लिए जाने के कारण तीन ट्रेनों का परिचालन रद्द रहेगा. ट्रेन संख्या 18175/18176 हटिया-झारसुगुड़ा-हटिया मेमू एक्सप्रेस पांच से 11 नवंबर तक नहीं चलेगी. वहीं, ट्रेन संख्या 58659 हटिया-राउरकेला पैसेंजर पांच से 11 नवंबर तक और ट्रेन संख्या 58660 राउरकेला-हटिया पैसेंजर छह से 12 नवंबर तक रद्द रहेगी.
श्रेया सिंह, सीनियर डीसीएम, रांची मंडल का कहना है कि दिवाली और छठ के दौरान यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दो स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है. इससे झारखंड से बिहार, बनारस और प्रयागराज की ओर जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त रेल सुविधा मिलेगी. यात्रियों से अपील है कि यात्रा से पहले ट्रेन के समय और परिचालन की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें.
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