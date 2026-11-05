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दिवाली-छठ पर रांची से बनारस और प्रयागराज के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, तीन फेरे लगाएगी

रांची रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते यात्री ( Etv Bharat )

रांची: दिवाली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने रांची से झंझारपुर और प्रयागराज के लिए दो स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की है. दोनों ट्रेनें नवंबर में प्रत्येक शुक्रवार को रांची से रवाना होंगी और कुल तीन-तीन फेरे लगाएंगी. वहीं, चक्रधरपुर मंडल में विकास कार्यों के लिए ब्लॉक लिए जाने के कारण हटिया-झारसुगुड़ा और हटिया-राउरकेला मार्ग की तीन ट्रेनों का परिचालन अलग-अलग तिथियों में रद्द रहेगा.

रांची-झंझारपुर स्पेशल छह नवंबर से