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पटना-चर्लपल्ली-पटना के बीच 15-15 फेरों के लिए स्पेशल ट्रेनों का परिचालन, यात्रियों को मिलेगी कंफर्म बर्थ की सुविधा

इसी प्रकार गाड़ी संख्या 03254 चर्लपल्ली-पटना स्पेशल ट्रेन चर्लपल्ली से 15 अप्रैल 2026 से 27 मई 2026 तक 07 फेरा प्रत्येक बुधवार को और गाड़ी संख्या 03255 चर्लपल्ली-पटना स्पेशल ट्रेन, चर्लपल्ली से 10 अप्रैल 2026 से 29 मई 2026 तक 08 फेरा प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी."

रायपुर रेल मंडल के सीनियर PRI शिव प्रसाद ने बताया कि "ग्रीष्मकाल के दौरान ट्रेनों में होने वाली भीड़ को देखते हुए पटना-चर्लपल्ली-पटना के मध्य 15-15 फेरों के लिए स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है. जिससे रेल यात्रियों को कंफर्म बर्थ की सुविधा मिल सके. जिसमें गाड़ी संख्या 03253 पटना-चर्लपल्ली स्पेशल ट्रेन पटना से 8 अप्रैल 2026 से 27 मई 2026 तक 15 फेरा प्रत्येक सोमवार और बुधवार को चलेगी.

रायपुर: ग्रीष्मकाल के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की होने वाली अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुये उन्हें कंफर्म बर्थ के साथ यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पटना-चर्लपल्ली-पटना के मध्य 15-15 फेरों के लिए स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है.

गाड़ी संख्या 03253 पटना-चर्लपल्ली स्पेशल ट्रेन, पटना से 8 अप्रैल 2026 से 27 मई 2026 तक 15 फेरा प्रत्येक सोमवार एवं बुधवार को दोपहर 15.00 बजे रवाना होगी. मध्यवर्ती स्टेशनों से होते हुये दूसरे दिन अर्थात प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के ठहराव वाली स्टेशन बिलासपुर में आगमन 07.40 बजे, प्रस्थान 07.45 बजे, रायपुर आगमन 09.43 बजे, प्रस्थान 09.45 बजे, दुर्ग आगमन 10.10 बजे, प्रस्थान 10.20 बजे, गोंदिया आगमन 12.50 बजे, प्रस्थान 12.55 बजे होते हुये प्रत्येक बुधवार और शुक्रवार को 03.30 बजे चर्लपल्ली स्टेशन पहुंचेगी.





दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के ठहराव वाली गाड़ियां

गाड़ी संख्या 03254 चर्लपल्ली-पटना स्पेशल ट्रेन, चर्लपल्ली से 15 अप्रैल 2026 से 27 मई 2026 तक 7 फेरा प्रत्येक बुधवार को 23.00 बजे रवाना होगी. मध्यवर्ती स्टेशनों से होते हुये दूसरे दिन अर्थात प्रत्येक गुरुवार को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के ठहराव वाली गोंदिया स्टेशन आगमन 11.40 बजे, प्रस्थान 11.45 बजे, दुर्ग आगमन 13.50 बजे, प्रस्थान 14.00 बजे, रायपुर आगमन 14.33 बजे, प्रस्थान 14.35 बजे, बिलासपुर में आगमन 16.45 बजे, प्रस्थान 16.50 बजे होते हुये प्रत्येक शुक्रवार को 11.30 बजे पटना स्टेशन पहुंचेगी.







जानिए कितने बजे पटना पहुंचेगी ट्रेन

गाड़ी संख्या 03255 चर्लपल्ली-पटना स्पेशल ट्रेन, चर्लपल्ली से 10 अप्रैल 2026 से 29 मई 2026 तक 8 फेरा प्रत्येक शुक्रवार को 21.00 बजे रवाना होगी. मध्यवर्ती स्टेशनों से होते हुये दूसरे दिन अर्थात प्रत्येक शनिवार को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के ठहराव वाली गोंदिया स्टेशन आगमन 09.40 बजे, प्रस्थान 09.45 बजे, दुर्ग आगमन 11.50 बजे, प्रस्थान 12.00 बजे, रायपुर आगमन 12.33 बजे, प्रस्थान 12.35 बजे, बिलासपुर में आगमन 14.45 बजे, प्रस्थान 14.50 बजे होते हुये प्रत्येक रविवार को 9.30 बजे पटना स्टेशन पहुंचेगी.







यहां-यहां से होकर गुजरेगी ट्रेन

इस स्पेशल ट्रेनों में 1 एसएलआरडी, 2 जनरल, 4 स्लीपर, 7 एसी-III, 7 एसी-III इकॉनमी और 1 जनरेटर कार सहित कुल 22 कोच की सुविधा उपलब्ध रहेगी. इन गाड़ियों के वाणिज्यिक ठहराव रास्ते में ये गाडियाँ दोनों दिशाओं में तारेगना, जहानाबाद, गया, कोडरमा, पारसनाथ, नेताजी सुभाषचंद्र बोस गोमो, बोकारो, रांची, हटिया, राऊरकेला, झारसुगुड़ा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, गोंदिया, नागपुर, बल्लारशाह, सिरपुर कागजनगर, बेल्लमपल्ली, पेद्दपल्ली और काजीपेट स्टेशनों पर रुकेगी.



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