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छठ मनाकर लौट रहे रेलवे यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन तो ट्रैफिक ब्लॉक टलने से तय समय एवं रूट से दौड़ेंगी सात गाड़ियां

कोटा स्टेशन पर ट्रेन ( ETV Bharat Kota )

कोटा/जैसलमेर: उत्तर प्रदेश और बिहार से छठ मनाकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात लौट रहे यात्रियों के लिए खुशखबरी है. रेलवे ने विशेष प्रबंध किए हैं. इसके तहत अहमदाबाद से गोरखपुर के बीच आने और जाने का स्पेशल ट्रेन का फेरा होगा. छपरा से अहमदाबाद के लिए विशेष ट्रेन की एक ट्रिप भी होगी. उधर, जोधपुर मंडल में जैसलमेर के आशापुरा गोमट-पोकरण रेलखंड पर समपार फाटक संख्या 89-ए के स्थान पर रेलवे अंडर ब्रिज (आरयूबी) निर्माण के लिए प्रस्तावित ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है. इसके चलते पूर्व में प्रभावित घोषित सात गाड़ियों का मार्ग परिवर्तन संबंधी आदेश वापस ले लिया गया. अब ये सभी ट्रेनें अपने निर्धारित मार्ग एवं समय-सारणी के अनुसार संचालित होंगी.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन नंबर 09439 अहमदाबाद गोरखपुर स्पेशल ट्रेन 18 नवंबर 1:00 बजे (मंगलवार मध्य रात बाद) रवाना होगी. यह सुबह 10:15 बजे पर कोटा, 19 नवंबर को सुबह 6:45 बजे गोरखपुर पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 9440 गोरखपुर अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन 19 नवंबर सुबह 10:50 बजे गोरखपुर से रवाना होगी. यह ट्रेन 20 नवंबर को तड़के 4:30 बजे कोटा और दोपहर 2 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी. ट्रेन का ठहराव आणंद, छायापुरी, गोधरा, रतलाम, नागदा, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, बयाना, ईदगाह आगरा, टूंडला, इटावा, कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग, बाराबंकी, गोंडा व बस्ती स्टेशन होगा. इसी तरह से ट्रेन नंबर 05067 छपरा अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन 17 नवंबर शाम 5:10 बजे चली, जो 18 नवंबर शाम 6:05 बजे कोटा पहुंचेगी. 19 नवंबर को सुबह 6:20 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी. ट्रेन बलिया, गाजीपुर सिटी, औड़िहार जंक्शन, वाराणसी, ज्ञानपुर रोड, प्रयागराज जंक्शन, गोविंदपुरी, टूंडला जंक्शन, ईदगाह आगरा जंक्शन, बयाना, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, कोटा, रामगंज मंडी, नागदा, रतलाम, गोधरा व छायापुरी स्टेशनों पर रुकेगी. दोनों ही ट्रेन में केवल स्लीपर और जनरल कोच लगाए हैं. इनकी बुकिंग भी हो रही है.