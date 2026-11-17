छठ मनाकर लौट रहे रेलवे यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन तो ट्रैफिक ब्लॉक टलने से तय समय एवं रूट से दौड़ेंगी सात गाड़ियां
गोरखपुर और छपरा से अहमदाबाद के लिए कोटा होकर चलेगी स्पेशल ट्रेन.जैसलमेर के आशापुरा गोमट-पोकरण रेलखंड पर आरयूबी के लिए ब्लॅाक टला.
Published : November 17, 2026 at 8:21 PM IST
कोटा/जैसलमेर: उत्तर प्रदेश और बिहार से छठ मनाकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात लौट रहे यात्रियों के लिए खुशखबरी है. रेलवे ने विशेष प्रबंध किए हैं. इसके तहत अहमदाबाद से गोरखपुर के बीच आने और जाने का स्पेशल ट्रेन का फेरा होगा. छपरा से अहमदाबाद के लिए विशेष ट्रेन की एक ट्रिप भी होगी. उधर, जोधपुर मंडल में जैसलमेर के आशापुरा गोमट-पोकरण रेलखंड पर समपार फाटक संख्या 89-ए के स्थान पर रेलवे अंडर ब्रिज (आरयूबी) निर्माण के लिए प्रस्तावित ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है. इसके चलते पूर्व में प्रभावित घोषित सात गाड़ियों का मार्ग परिवर्तन संबंधी आदेश वापस ले लिया गया. अब ये सभी ट्रेनें अपने निर्धारित मार्ग एवं समय-सारणी के अनुसार संचालित होंगी.
कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन नंबर 09439 अहमदाबाद गोरखपुर स्पेशल ट्रेन 18 नवंबर 1:00 बजे (मंगलवार मध्य रात बाद) रवाना होगी. यह सुबह 10:15 बजे पर कोटा, 19 नवंबर को सुबह 6:45 बजे गोरखपुर पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 9440 गोरखपुर अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन 19 नवंबर सुबह 10:50 बजे गोरखपुर से रवाना होगी. यह ट्रेन 20 नवंबर को तड़के 4:30 बजे कोटा और दोपहर 2 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी. ट्रेन का ठहराव आणंद, छायापुरी, गोधरा, रतलाम, नागदा, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, बयाना, ईदगाह आगरा, टूंडला, इटावा, कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग, बाराबंकी, गोंडा व बस्ती स्टेशन होगा. इसी तरह से ट्रेन नंबर 05067 छपरा अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन 17 नवंबर शाम 5:10 बजे चली, जो 18 नवंबर शाम 6:05 बजे कोटा पहुंचेगी. 19 नवंबर को सुबह 6:20 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी. ट्रेन बलिया, गाजीपुर सिटी, औड़िहार जंक्शन, वाराणसी, ज्ञानपुर रोड, प्रयागराज जंक्शन, गोविंदपुरी, टूंडला जंक्शन, ईदगाह आगरा जंक्शन, बयाना, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, कोटा, रामगंज मंडी, नागदा, रतलाम, गोधरा व छायापुरी स्टेशनों पर रुकेगी. दोनों ही ट्रेन में केवल स्लीपर और जनरल कोच लगाए हैं. इनकी बुकिंग भी हो रही है.
त्योहारी सीजन में अतिरिक्त यात्रीभार को देखते हुए गाड़ी संख्या 09439/09440 अहमदाबाद–गोरखपुर–अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन का दोनों दिशाओं में एक-एक फेरा संचालित किया जा रहा है। गाड़ी संख्या 09439 अहमदाबाद से 18 नवंबर 2026 को 01:00 बजे प्रस्थान करेगी और 19 नवंबर को 06:45 बजे गोरखपुर पहुँचेगी। 18 नवंबर को कोटा मंडल में इसके ठहराव कोटा (10:15 बजे), सवाई माधोपुर (12:15 बजे), गंगापुर सिटी (13:00 बजे) और बयाना (14:08 बजे) में होंगे। गाड़ी संख्या 09440 गोरखपुर से 19 नवंबर 2026 को 10:50 बजे प्रस्थान करेगी और 20 नवंबर को 14:00 बजे अहमदाबाद पहुँचेगी। 20 नवंबर को कोटा मंडल में इसके ठहराव बयाना (01:40 बजे), गंगापुर सिटी (02:40 बजे), सवाई माधोपुर (03:20 बजे) और कोटा (04:30 बजे) में होंगे। यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा से पूर्व एनटीईएस (NTES) या रेल मदद हेल्पलाइन 139 से गाड़ी की अद्यतन स्थिति जान लें। #specialtrain #kotadivision #westcentralrailway #indianrailways— DRM KOTA (@drmkota) November 17, 2026
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पोकरण खंड में ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक स्थगित: उधर, जोधपुर मंडल में जैसलमेर के आशापुरा गोमट-पोकरण रेलखंड पर समपार फाटक संख्या 89-ए के स्थान पर आरयूबी निर्माण के लिए प्रस्तावित ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक स्थगित कर दिया गया. इसके चलते 19 और 20 नवंबर को संचालित होने वाली सात रेलसेवाओं का संचालन पूर्ववत रहेगा. 19 नवंबर को गाड़ी संख्या 20492 साबरमती-जैसलमेर सुपरफास्ट तथा गाड़ी संख्या 15014 काठगोदाम-जैसलमेर रानीखेत एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग से चलेंगी. 20 नवंबर को गाड़ी संख्या 74843 जैसलमेर-भगत की कोठी, 74844 भगत की कोठी-जैसलमेर, 14703 जैसलमेर-लालगढ़, 14704 लालगढ़-जैसलमेर तथा 20491 जैसलमेर-साबरमती रेलसेवाएं निर्धारित मार्ग से चलेगी. उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने यह जानकारी दी.
तय समय और मार्ग पर चलने वाली प्रमुख रेलसेवाएं
- गाड़ी संख्या 74843 (जैसलमेर-भगत की कोठी): 20 नवंबर को निर्धारित समय पर चलेगी
- गाड़ी संख्या 74844 (जैसलमेर-भगत की कोठी): 20 नवंबर को नियमित संचालन
- गाड़ी संख्या 20492 (साबरमती - जैसलमेर): 19 नवंबर को तय रूट पर दौड़ेगी
- गाड़ी संख्या 14703 (जैसलमेर-लालगढ़): 20 नवंबर को यथावत संचालन
- गाड़ी संख्या 14704 (लालगढ़-जैसलमेर): 20 नवंबर को पुरानी समय टेबल से चलेगी
- गाड़ी संख्या 20491 (जैसलमेर-साबरमती): 20 नवंबर को बिना रुकावट रवाना होगी
- गाड़ी संख्या 15014 (काठगोदाम- जैसलमेर): 19 नवंबर को निर्धारित मार्ग पर चलेगी
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जोधपुर-हड़पसर ट्रेन का बदलेगा नंबर: रेलवे ने जोधपुर-हड़पसर-जोधपुर गाड़ी के नंबर में बदलाव किया. गाड़ी संख्या 14809-14810 जोधपुर-हड़पसर-जोधपुर का संचालन 3 जनवरी 2027 से नए नंबर 14811-14812 के रूप में किया जाएगा. मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के अनुसार ट्रेन के संचालन में बदलाव केवल गाड़ी संख्या को लेकर किया है.
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