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स्पेशल ट्रेनों की बढ़ी अवधि: दिल्ली कैंट स्टेशन पर प्लेटफॉर्म बदलाव से यात्रियों को मिलेगी राहत

रेलवे को इस निर्णय से होली व छुट्टियों के बाद बढ़ी यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलने की उम्मीद है.

स्पेशल ट्रेनों की अवधि बढ़ी
स्पेशल ट्रेनों की अवधि बढ़ी (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 27, 2026 at 4:33 PM IST

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नई दिल्लीः उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि में विस्तार करने का फैसला लिया है. वहीं, दूसरी ओर दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर चल रहे अपग्रेडेशन कार्य के कारण कई ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में अस्थायी बदलाव भी किया गया है.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि आनंद विहार टर्मिनल से लौकहा बाजार के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन संख्या 04014/04013 के परिचालन की अवधि बढ़ा दी गई है. ये ट्रेन संख्या 04014 आनंद विहार टर्मिनल से लौकहा बाजार के लिए 27 मार्च से 2 अप्रैल 2026 तक प्रतिदिन चलेगी, जिसमें कुल 7 फेरे लगाए जाएंगे. वापसी में ये ट्रेन संख्या 04013 लौकहा बाजार से आनंद विहार टर्मिनल के बीच 28 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक प्रतिदिन संचालित होगी. यह भी 7 फेरे लगाएगी.

रेलवे के इस निर्णय से होली व छुट्टियों के बाद बढ़ी यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा, दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर बड़े स्तर पर आधुनिकीकरण कार्य के चलते 1 अप्रैल से 30 मई 2026 तक प्लेटफॉर्म नंबर 4 व 5 (लाइन संख्या 7 और 8) पर 60 दिनों का पावर व ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया है. इस दौरान कई प्रमुख ट्रेनों के प्लेटफॉर्म अस्थायी रूप से बदल दिए गए हैं.

हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक, जोधपुर-जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस (26481/26482), बीकानेर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस (26471/26472), तथा बठिंडा-दिल्ली कैंट (20410/20409) व दिल्ली कैंट-जयपुर (19702/19701) ट्रेनों का संचालन इस अवधि में प्लेटफॉर्म नंबर 3 से किया जाएगा. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे स्टेशन पहुंचने से पहले अपने ट्रेन के प्लेटफॉर्म की जानकारी अवश्य जांच लें, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय का कहना है कि दिल्ली कैंट स्टेशन पर हो रहा यह अपग्रेडेशन कार्य यात्रियों को भविष्य में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया जा रहा है. इस दौरान अस्थायी बदलाव किए गए हैं, लेकिन कार्य पूरा होने के बाद स्टेशन पर यात्री सुविधाओं में व्यापक सुधार देखने को मिलेगा. यात्रियों से अपील की गई है कि वे किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए रेलवे की हेल्पलाइन 139 पर संपर्क कर सकते हैं या आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करें.

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