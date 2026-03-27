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स्पेशल ट्रेनों की बढ़ी अवधि: दिल्ली कैंट स्टेशन पर प्लेटफॉर्म बदलाव से यात्रियों को मिलेगी राहत

नई दिल्लीः उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि में विस्तार करने का फैसला लिया है. वहीं, दूसरी ओर दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर चल रहे अपग्रेडेशन कार्य के कारण कई ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में अस्थायी बदलाव भी किया गया है.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि आनंद विहार टर्मिनल से लौकहा बाजार के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन संख्या 04014/04013 के परिचालन की अवधि बढ़ा दी गई है. ये ट्रेन संख्या 04014 आनंद विहार टर्मिनल से लौकहा बाजार के लिए 27 मार्च से 2 अप्रैल 2026 तक प्रतिदिन चलेगी, जिसमें कुल 7 फेरे लगाए जाएंगे. वापसी में ये ट्रेन संख्या 04013 लौकहा बाजार से आनंद विहार टर्मिनल के बीच 28 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक प्रतिदिन संचालित होगी. यह भी 7 फेरे लगाएगी.

रेलवे के इस निर्णय से होली व छुट्टियों के बाद बढ़ी यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा, दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर बड़े स्तर पर आधुनिकीकरण कार्य के चलते 1 अप्रैल से 30 मई 2026 तक प्लेटफॉर्म नंबर 4 व 5 (लाइन संख्या 7 और 8) पर 60 दिनों का पावर व ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया है. इस दौरान कई प्रमुख ट्रेनों के प्लेटफॉर्म अस्थायी रूप से बदल दिए गए हैं.