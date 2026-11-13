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प्रयागराज-झांसी रूट से कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन; छठ पूजा से वापसी होगी आसान

प्रयागराज-झांसी रूट से कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: छठ महापर्व के बाद अपने कार्यस्थलों पर लौटने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर मध्य रेलवे (NCR) ने स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है. प्रयागराज, प्रयागराज छिवकी, सूबेदारगंज और झांसी के रास्ते गुजरने वाली एक दर्जन से अधिक पूजा और छठ स्पेशल ट्रेनों के संचालन और फेरों में विस्तार का निर्णय लिया गया है.

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि यह विशेष गाड़ियां मुंबई, पुणे, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, असम और दक्षिण भारत के प्रमुख शहरों को बिहार व पूर्वांचल से जोड़ेंगी. प्रयागराज व छिवकी के रास्ते चलने वाली प्रमुख साप्ताहिक और फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन में दरभंगा-हडपसर (पुणे)-दरभंगा साप्ताहिक स्पेशल (05533/05534) का संचालन होगा.

गाड़ी संख्या 05533 दरभंगा से 17 और 24 नवंबर (मंगलवार) को शाम 19:30 बजे चलेगी, जो अगले दिन सुबह 08:00 बजे प्रयागराज छिवकी होते हुए तीसरे दिन सुबह 07:40 बजे हडपसर पहुंचेगी. वापसी में 05534 हडपसर से 19 और 26 नवंबर (गुरुवार) को सुबह 10:00 बजे चलकर अगले दिन सुबह 11:00 बजे प्रयागराज छिवकी और रात 23:30 बजे दरभंगा पहुंचेगी. वहीं, जयनगर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस (मुंबई)-जयनगर साप्ताहिक स्पेशल (05535/05536) का संचालन होगा. यह गाड़ी जयनगर से 17 और 24 नवंबर (मंगलवार) को रात 23:50 बजे प्रस्थान करेगी, जो अगले दिन दोपहर 14:35 बजे प्रयागराज छिवकी होते हुए तीसरे दिन शाम 17:15 बजे एलटीटी पहुंचेगी. वापसी में 05536 एलटीटी से 19 और 26 नवंबर (गुरुवार) को शाम 19:00 बजे चलकर अगले दिन रात 22:15 बजे प्रयागराज छिवकी व तीसरे दिन दोपहर 13:50 बजे जयनगर पहुंचेगी. छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस-छपरा पूजा स्पेशल (05083/05084) का संचालन होगा. यह गाड़ी छपरा से 16 और 21 नवंबर को रात 20:00 बजे प्रस्थान कर गोरखपुर, गोमती नगर, कानपुर सेंट्रल और वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी (शाम 16:10 बजे) के रास्ते तीसरे दिन दोपहर 12:00 बजे एलटीटी पहुंचेगी. वापसी में 05084 एलटीटी से 18 और 23 नवंबर को दोपहर 15:00 बजे चलकर झांसी, कानपुर के रास्ते तीसरे दिन सुबह 05:45 बजे छपरा पहुंचेगी. खातीपुरा (जयपुर)-रंगिया (असम)-खातीपुरा स्पेशल (09731/09732) का संचालन होगा. यह गाड़ी खातीपुरा से 14 नवंबर (शनिवार) को सुबह 07:40 बजे चलकर आगरा ईदगाह, टूंडला, गोविंदपुरी और सूबेदारगंज शाम 19:45 बजे, मिर्जापुर के रास्ते होते हुए रविवार रात 23:00 बजे रंगिया पहुंचेगी. वापसी में 09732 रंगिया से 16 नवंबर (सोमवार) को सुबह 06:00 बजे चलकर मंगलवार सुबह 09:30 बजे सूबेदारगंज और रात 23:40 बजे खातीपुरा पहुंचेगी.