यात्रीगण कृपया ध्यान दें! झींझक और डभौरा में रुकेंगी स्पेशल ट्रेनें, दिसंबर में तीन ट्रेनों के बढ़ाए गए फेरे
उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) डॉ. शिवम शर्मा ने दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 10:17 PM IST
कानपुर : शहर और आस-पास के रेल यात्रियों के लिए काम की खबर है. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए तीन विशेष ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है. इसका सीधा फायदा कानपुर से गुजरात और महाराष्ट्र की ओर जाने वाले मुसाफिरों को मिलेगा. इसके साथ ही कानपुर देहात के झींझक स्टेशन पर दो ट्रेनों को अतिरिक्त ठहराव दिया गया है. दूसरी तरफ, दक्षिण भारत की ओर यात्रा करने वाले शहरवासियों को थोड़ा झटका भी लगा है, क्योंकि कानपुर सेंट्रल से बेंगलुरु जाने वाली स्पेशल ट्रेन के चार फेरे दिसंबर में निरस्त रहेंगे.
उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि यात्रियों को सुगम और आरामदायक सफर मुहैया कराना रेलवे की पहली प्राथमिकता है. इसी कड़ी में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए विशेष ट्रेनों के फेरे बढ़ाए गए हैं और झींझक व डभौरा जैसे स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है. उन्होंने यात्रियों से अनुरोध किया है कि घर से निकलने से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर 139 से अपनी ट्रेन की स्थिति और समय-सारणी की जांच अवश्य कर लें.
कानपुर देहात और आस-पास के ग्रामीण इलाकों से प्रयागराज व अहमदाबाद (असरवा) की ओर सफर करने वाले यात्रियों को रेलवे ने बड़ी सौगात दी है. प्रयागराज-असरवा स्पेशल ट्रेन अब झींझक स्टेशन पर भी रुकेगी. ट्रेन संख्या 04165 (प्रयागराज-असरवा) 2 दिसंबर से 30 दिसंबर तक झींझक स्टेशन पर सुबह 8:53 बजे पहुंचेगी और दो मिनट के ठहराव के बाद 8:55 बजे रवाना होगी.
वहीं, वापसी में ट्रेन संख्या 04166 (असरवा-प्रयागराज) 3 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सुबह 5:53 बजे झींझक स्टेशन पर आएगी और 5:57 बजे आगे के लिए प्रस्थान करेगी. इसके अलावा, प्रयागराज-वलसाड विशेष ट्रेन (04189/04190) को मध्य प्रदेश के डभौरा स्टेशन पर भी दोनों दिशाओं में ठहराव दिया गया है.
रेलवे ने प्रयागराज और सूबेदारगंज से गुजरात के उधना, असरवा और वलसाड के बीच चलने वाली विशेष ट्रेनों के फेरे बढ़ा दिए हैं, जिससे कानपुर सेंट्रल से होकर जाने वाले या इन रूटों से कनेक्टिंग सफर करने वाले यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने में आसानी होगी. इसके तहत ट्रेन संख्या 04155 सूबेदारगंज-उधना विशेष (सोमवार व गुरुवार) 30 नवंबर से 24 दिसंबर तक और ट्रेन संख्या 04156 उधना-सूबेदारगंज विशेष (मंगलवार व शुक्रवार) 1 दिसंबर से 25 दिसंबर तक आठ-आठ अतिरिक्त फेरे लगाएगी.
इसी तरह ट्रेन संख्या 04165 प्रयागराज-असरवा विशेष प्रत्येक बुधवार 2 दिसंबर से 30 दिसंबर तक और ट्रेन संख्या 04166 असरवा-प्रयागराज विशेष प्रत्येक गुरुवार 3 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पांच-पांच अतिरिक्त फेरे लेगी. वहीं, ट्रेन संख्या 04189 प्रयागराज-वलसाड विशेष प्रत्येक रविवार 6 दिसंबर से 27 दिसंबर तक और ट्रेन संख्या 04190 वलसाड-प्रयागराज विशेष प्रत्येक सोमवार 7 दिसंबर से 28 दिसंबर तक चार-चार अतिरिक्त फेरे संचालित करेगी.
दक्षिण तट रेलवे के रेनिगुंटा स्टेशन पर नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य चलने के कारण कानपुर सेंट्रल से बेंगलुरु जाने वाले यात्रियों की परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है. इस कार्य के चलते ट्रेन संख्या 04131 कानपुर सेंट्रल-एसएमवीबी बेंगलुरु विशेष प्रत्येक रविवार को 6 दिसंबर से 27 दिसंबर तक निरस्त रहेगी. वहीं, वापसी में एसएमवीबी बेंगलुरु-कानपुर सेंट्रल विशेष ट्रेन प्रत्येक बुधवार को 9 दिसंबर से 30 दिसंबर तक नहीं चलेगी.
यह भी पढ़ें : कानपुर एक्सप्रेस पर पथराव, कई यात्री घायल, कोच के शीशे टूटे, ट्रेन में नहीं चढ़ पाने से नाराज था युवक