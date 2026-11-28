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यात्रीगण कृपया ध्यान दें! झींझक और डभौरा में रुकेंगी स्पेशल ट्रेनें, दिसंबर में तीन ट्रेनों के बढ़ाए गए फेरे

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : शहर और आस-पास के रेल यात्रियों के लिए काम की खबर है. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए तीन विशेष ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है. इसका सीधा फायदा कानपुर से गुजरात और महाराष्ट्र की ओर जाने वाले मुसाफिरों को मिलेगा. इसके साथ ही कानपुर देहात के झींझक स्टेशन पर दो ट्रेनों को अतिरिक्त ठहराव दिया गया है. दूसरी तरफ, दक्षिण भारत की ओर यात्रा करने वाले शहरवासियों को थोड़ा झटका भी लगा है, क्योंकि कानपुर सेंट्रल से बेंगलुरु जाने वाली स्पेशल ट्रेन के चार फेरे दिसंबर में निरस्त रहेंगे.

उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि यात्रियों को सुगम और आरामदायक सफर मुहैया कराना रेलवे की पहली प्राथमिकता है. इसी कड़ी में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए विशेष ट्रेनों के फेरे बढ़ाए गए हैं और झींझक व डभौरा जैसे स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है. उन्होंने यात्रियों से अनुरोध किया है कि घर से निकलने से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर 139 से अपनी ट्रेन की स्थिति और समय-सारणी की जांच अवश्य कर लें.





कानपुर देहात और आस-पास के ग्रामीण इलाकों से प्रयागराज व अहमदाबाद (असरवा) की ओर सफर करने वाले यात्रियों को रेलवे ने बड़ी सौगात दी है. प्रयागराज-असरवा स्पेशल ट्रेन अब झींझक स्टेशन पर भी रुकेगी. ट्रेन संख्या 04165 (प्रयागराज-असरवा) 2 दिसंबर से 30 दिसंबर तक झींझक स्टेशन पर सुबह 8:53 बजे पहुंचेगी और दो मिनट के ठहराव के बाद 8:55 बजे रवाना होगी. वहीं, वापसी में ट्रेन संख्या 04166 (असरवा-प्रयागराज) 3 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सुबह 5:53 बजे झींझक स्टेशन पर आएगी और 5:57 बजे आगे के लिए प्रस्थान करेगी. इसके अलावा, प्रयागराज-वलसाड विशेष ट्रेन (04189/04190) को मध्य प्रदेश के डभौरा स्टेशन पर भी दोनों दिशाओं में ठहराव दिया गया है.