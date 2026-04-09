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डिजिटल जनगणना 2027: रांची में 70 फील्ड ट्रेनर्स को विशेष प्रशिक्षण

फील्ड ट्रेनर्स के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम ( Etv Bharat )

रांची: जनगणना 2027 के प्रथम चरण (मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना) के सफल संचालन को लेकर रांची जिला में तैयारियां तेज हो गई हैं. इसी क्रम में उपायुक्त-सह-प्रधान जिला जनगणना पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में 70 फील्ड ट्रेनर्स के लिए विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई.

दो बैच में ट्रेनिंग सेशन

रांची जिला में कुल 70 फील्ड ट्रेनर्स को 35-35 की संख्या में दो बैचों में विभाजित किया गया है. पहला बैच 9, 10 और 11 अप्रैल 2026 को प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है, जबकि दूसरा बैच 13, 15 और 16 अप्रैल 2026 को प्रशिक्षण लेगा. प्रशिक्षण समाहरणालय के बी-ब्लॉक स्थित कक्ष संख्या 505 में आयोजित किया जा रहा है. जहां जिला के मास्टर ट्रेनर्स और जनगणना कार्य निदेशालय, झारखंड की टीम द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

प्रखंड स्तर पर दी जा रही है ट्रेनिंग

पहले बैच में नगड़ी, मांडर, राहे, सोनाहातु, कांके, बुंडू, बेड़ो, तमाड़, बुढमू और लपुंग प्रखंड के फील्ड ट्रेनर्स शामिल हैं. वहीं दूसरे बैच में नगर पंचायत बुंडू, चान्हो, सिल्ली, रातू, खलारी, ओरमांझी, नामकुम, इटकी और अनगड़ा क्षेत्र के ट्रेनर्स को शामिल किया गया है. दोनों बैचों के पहले दिन संबंधित चार्ज पदाधिकारी भी प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं.

प्रशिक्षण के दौरान दी जा रही है कई जानकारियां

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान फील्ड ट्रेनर्स को मकान सूचीकरण, मकानों की गणना, डिजिटल डेटा संग्रहण, सीएमएमएस पोर्टल तथा हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन मोबाइल ऐप के उपयोग से संबंधित विस्तृत जानकारी दी जा रही है. साथ ही उन्हें यह भी बताया जा रहा है कि किस प्रकार सटीक और समयबद्ध तरीके से डेटा संकलन किया जाए.

डिजिटल तरीके से प्रशिक्षण पर जोर