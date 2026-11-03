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दिवाली पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी, सूरत से हल्द्वानी के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, कोटा में रुकेगी

कोटा जंक्शन पर खड़ी ट्रेन ( ETV Bharat Kota )

कोटा: दीपावली पर यात्रियों को कंफर्म टिकट उपलब्ध कराने के लिए रेलवे विशेष ट्रेनें चला रहा है. इसी के तहत सूरत के उत्राण उप नगरीय स्टेशन से उत्तराखंड के हल्द्वानी के लाल कुआं के बीच विशेष ट्रेन चलाई जा रही है. यह ट्रेन सूरत से हल्द्वानी के बीच आने वाले कई स्टेशनों पर यात्रियों के लिए फायदेमंद साबित होगी. कोटा रेल मंडल में भी कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी और भरतपुर के यात्रियों को मदद मिलेगी.