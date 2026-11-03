दिवाली पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी, सूरत से हल्द्वानी के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, कोटा में रुकेगी
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया- ट्रेन नंबर 09129 उत्राण-लाल कुआं वीकली फेस्टिवल स्पेशल 5 और 12 नवंबर को चलेगी.
Published : November 3, 2026 at 8:31 PM IST
कोटा: दीपावली पर यात्रियों को कंफर्म टिकट उपलब्ध कराने के लिए रेलवे विशेष ट्रेनें चला रहा है. इसी के तहत सूरत के उत्राण उप नगरीय स्टेशन से उत्तराखंड के हल्द्वानी के लाल कुआं के बीच विशेष ट्रेन चलाई जा रही है. यह ट्रेन सूरत से हल्द्वानी के बीच आने वाले कई स्टेशनों पर यात्रियों के लिए फायदेमंद साबित होगी. कोटा रेल मंडल में भी कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी और भरतपुर के यात्रियों को मदद मिलेगी.
2 दिन चलेगी उत्राण-लाल कुआं फेस्टिवल स्पेशल: कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन नंबर 09129 उत्राण-लाल कुआं वीकली फेस्टिवल स्पेशल 5 और 12 नवंबर को चलेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 09130 लाल कुआं-उत्राण वीकली फेस्टिवल स्पेशल 6 और 13 नवंबर को चलेगी. ट्रेन में उत्राण की तरफ से रिजर्वेशन खोल दिया गया है और कुछ क्लास में कंफर्म टिकट मिल रहे हैं, जबकि 6 और 13 नवंबर को लाल कुआं से चलने वाली ट्रेन का रिजर्वेशन अभी नहीं खोला गया है. जल्द ही यह रिजर्वेशन खोल दिया जाएगा. जिसमें यात्रियों को आगामी तारीखों का कंफर्म टिकट भी मिलेगा.
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क्या रहेगा ट्रेन का टाइम टेबल और कहां-कहां रुकेगी: सौरभ जैन ने बताया- ट्रेन सूरत के उत्राण स्टेशन से गुरुवार दोपहर 3 बजे रवाना होगी. इसके बाद अगले दिन शुक्रवार तड़के 3 बजे कोटा पहुंचेगी. वहीं शाम 4.10 बजे वह लाल कुआं पहुंच जाएगी. वापसी में ट्रेन शुक्रवार रात 10 बजे लाल कुआं से रवाना होगी. अगले दिन सुबह 11.30 बजे कोटा पहुंचेगी. देर रात 10.15 बजे उत्राण पहुंच जाएगी. ट्रेन में स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी और जनरल कोच लगाए जाएंगे. ट्रेन अंकलेश्वर, भरूच, वडोदरा, गोधरा, दाहोद, रतलाम, नागदा, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा, हाथरस सिटी, कासगंज, बदायूं, बरेली जंक्शन, बरेली सिटी, इज्जतनगर, बहेड़ी और किच्छा स्टेशनों पर रुकेगी.
जोधपुर-तिरुच्चिरापल्ली एक्सप्रेस में लगेगा एक अतिरिक्त स्लीपर कोच: ट्रेन नंबर 20481 जोधपुर-तिरुच्चिरापल्ली और ट्रेन नंबर 20482 तिरुच्चिरापल्ली-जोधपुर एक्सप्रेस में अस्थायी रूप से एक अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाया जाएगा. ऐसे में कोटा होकर गुजरने वाली इस ट्रेन से यात्रियों को फायदा होगा. जोधपुर से यह अस्थायी कोच 4 से 25 नवंबर के बीच प्रत्येक बुधवार को चलेगा. तिरुच्चिरापल्ली से यह 7 से 28 नवंबर के बीच प्रत्येक शनिवार को चलेगा.
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