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दीपावली-छठ पर यात्रियों को राहत, संबलपुर से प्रयागराज के लिए 23 अक्टूबर को चलेगी स्पेशल ट्रेन

दीपावली-छठ पर यात्रियों को राहत ( Photo credit: ETV Bharat )

प्रयागराज : दीपावली और आस्था के महापर्व छठ पर घर लौटने की जद्दोजहद में जुटे रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है. त्योहारों के दौरान नियमित ट्रेनों में बढ़ती वेटिंग लिस्ट और यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को थामने के लिए रेल प्रशासन ने संबलपुर से प्रयागराज के बीच एक फेरे के लिए विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है.

उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) डॉक्टर शिवम शर्मा ने बताया कि त्योहारों पर यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक सफर उपलब्ध कराने के मकसद से गाड़ी संख्या 08305 'संबलपुर–प्रयागराज वन वे विशेष एक्सप्रेस' संचालित की जा रही है. यह ट्रेन 23 अक्टूबर 2026, शुक्रवार को संबलपुर रेलवे स्टेशन से शाम 16:30 बजे रवाना होगी और अगले दिन शनिवार सुबह 09:30 बजे प्रयागराज जंक्शन पहुंचेगी.

सीपीआरओ के अनुसार, कुल 20 कोचों वाली इस ट्रेन में आम व मध्यम वर्ग के मुसाफिरों की सुविधा को प्राथमिकता दी गई है. ट्रेन में 12 सामान्य (जनरल) कोच, 04 स्लीपर, 02 चेयर कार और 02 एसएलआरडी कोच शामिल किए गए हैं, ताकि कन्फर्म टिकट से वंचित यात्रियों को तुरंत सीट मिल सके.

संबलपुर से प्रस्थान के बाद यह ट्रेन झारसुगुड़ा (17:40 बजे), रायगढ़ (19:00 बजे) और बिलासपुर जंक्शन (21:50 बजे) पहुंचेगी. इसके बाद रात में अनूपपुर (00:45 बजे), शहडोल (01:45 बजे), तड़के कटनी जंक्शन (04:20 बजे), सतना (05:40 बजे) तथा मानिकपुर (07:28 बजे) रुकते हुए सुबह सीधे संगम नगरी प्रयागराज में प्रवेश करेगी. रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे इस विशेष ट्रेन सुविधा का लाभ उठाकर समय पर अपनी यात्रा की योजना बनाएं. देवलाली-दानापुर के बीच चलेंगी स्पेशल ट्रेनें : दीपावली और छठ महापर्व पर घर लौटने की जद्दोजहद में जुटे पूर्वांचल और बिहार के रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है. त्योहारों में ट्रेनों में उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने गाड़ी संख्या 01053/01054 देवलाली–दानापुर–देवलाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के अतिरिक्त फेरे चलाने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही गाड़ी संख्या 09184 मऊ–मुंबई सेंट्रल साप्ताहिक स्पेशल के समय में भी संशोधन किया गया है, जो 23 अक्टूबर से प्रभावी होगा. मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि दीपावली और लोकआस्था के महापर्व छठ के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को सुगम और सुरक्षित यात्रा सुविधा उपलब्ध कराना रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है. यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर देवलाली-दानापुर रूट पर अतिरिक्त फेरे संचालित किए जा रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक लोगों को कन्फर्म टिकट मिल सकेगा. इसके साथ ही परिचालन कारणों से मऊ-मुंबई ट्रेन के समय में भी बदलाव किया गया है ताकि संचालन समयबद्ध रहे.

देवलाली-दानापुर स्पेशल: 4 अतिरिक्त फेरे तय

