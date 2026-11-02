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दीपावली और छठ पर रांची से झंझारपुर के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, 5 नवंबर से लगेंगे तीन फेरे

डीआरएम ऑफिस, रांची ( ETV Bharat )

रांचीः दीपावली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने राउरकेला से झंझारपुर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है. इस ट्रेन का लाभ रांची के यात्रियों को भी मिलेगा। ट्रेन हटिया और रांची होते हुए गुजरेगी. इससे बिहार जाने वाले यात्रियों को त्योहार के दौरान अतिरिक्त रेल सुविधा मिलेगी. दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची मंडल की ओर से सोमवार को इसकी जानकारी दी गई.

ट्रेन संख्या 08105 राउरकेला-झंझारपुर स्पेशल 5 नवंबर से 19 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार को चलेगी. इस दौरान इसके कुल तीन फेरे होंगे. ट्रेन राउरकेला से शाम 7 बजे रवाना होगी और रात 10:15 बजे हटिया पहुंचेगी. यहां से 10:20 बजे प्रस्थान कर रात 10:35 बजे रांची पहुंचेगी. रांची स्टेशन पर 10 मिनट ठहराव के बाद ट्रेन रात 10:45 बजे आगे के लिए रवाना होगी. इसके बाद मूरी, बोकारो स्टील सिटी, धनबाद, चित्तरंजन और जसीडीह होते हुए अगले दिन झंझारपुर पहुंचेगी. झंझारपुर पहुंचने का निर्धारित समय शुक्रवार शाम 5 बजे है.