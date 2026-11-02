दीपावली और छठ पर रांची से झंझारपुर के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, 5 नवंबर से लगेंगे तीन फेरे
दीपावली और छठ के अवसर पर रांची से झंझारपुर के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : November 2, 2026 at 11:16 PM IST
रांचीः दीपावली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने राउरकेला से झंझारपुर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है. इस ट्रेन का लाभ रांची के यात्रियों को भी मिलेगा। ट्रेन हटिया और रांची होते हुए गुजरेगी. इससे बिहार जाने वाले यात्रियों को त्योहार के दौरान अतिरिक्त रेल सुविधा मिलेगी. दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची मंडल की ओर से सोमवार को इसकी जानकारी दी गई.
ट्रेन संख्या 08105 राउरकेला-झंझारपुर स्पेशल 5 नवंबर से 19 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार को चलेगी. इस दौरान इसके कुल तीन फेरे होंगे. ट्रेन राउरकेला से शाम 7 बजे रवाना होगी और रात 10:15 बजे हटिया पहुंचेगी. यहां से 10:20 बजे प्रस्थान कर रात 10:35 बजे रांची पहुंचेगी. रांची स्टेशन पर 10 मिनट ठहराव के बाद ट्रेन रात 10:45 बजे आगे के लिए रवाना होगी. इसके बाद मूरी, बोकारो स्टील सिटी, धनबाद, चित्तरंजन और जसीडीह होते हुए अगले दिन झंझारपुर पहुंचेगी. झंझारपुर पहुंचने का निर्धारित समय शुक्रवार शाम 5 बजे है.
वापसी में ट्रेन संख्या 08106 झंझारपुर-राउरकेला स्पेशल 6 नवंबर से 20 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी. इसके भी कुल तीन फेरे निर्धारित किए गए हैं. ट्रेन झंझारपुर से रात 9 बजे रवाना होगी. अगले दिन दोपहर 2:20 बजे रांची पहुंचेगी. यहां 10 मिनट ठहराव के बाद दोपहर 2:30 बजे रवाना होगी और 2:45 बजे हटिया पहुंचेगी. इसके बाद बानो होते हुए शनिवार शाम 7 बजे राउरकेला पहुंचेगी.
17 कोच की होगी ट्रेन
इस स्पेशल ट्रेन में कुल 17 कोच लगाए जाएंगे. इनमें वातानुकूलित थ्री टियर के दो, स्लीपर श्रेणी के 11, सामान्य श्रेणी के दो और एसएलआरडी के दो कोच शामिल हैं. त्योहार के दौरान बिहार की ओर जाने और वहां से लौटने वाले यात्रियों को इस ट्रेन से अतिरिक्त विकल्प मिलेगा.
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