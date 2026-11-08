फेस्टिवल सीजन में दीवाली के बाद जयपुर से पुणे तक चलेगी स्पेशल ट्रेन, कोटा के यात्रियों को होगा फायदा
रेलवे ने 01411 खड़की सांगानेर और ट्रेन नंबर 01412 सांगानेर खड़की के एक-एक फेरे बढ़ा दिए हैं.
Published : November 8, 2026 at 4:03 PM IST
कोटा : फेस्टिवल सीजन में जयपुर से पुणे तक स्पेशल ट्रेन दीवाली के बाद चलेगी. इसके तहत ट्रेन नम्बर 09713 जयपुर खड़की 13 नवम्बर और ट्रेन नम्बर 09714 खड़की दुर्गापुरा 15 नवंबर को चलेगी. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि जयपुर खड़की स्पेशल जयपुर से रात शुक्रवार 10:30 बजे रवाना होगी.
उन्होंने बताया कि ट्रेन अगले दिन शनिवार सुबह 02:30 बजे कोटा पहुंच जाएगी. उसके बाद 10:30 पर खड़की पहुंचेगी. वापसी में खड़की दुर्गापुर स्पेशल रविवार को यानी शनिवार मध्यरात्रि के बाद 12:30 चलेगी. उसके बाद कोटा शाम 7:30 बजे और देर रात 12:30 बजे दुर्गापुरा पहुंचेगी. यह ट्रेन दुर्गापुरा, सवाई माधोपुर, कोटा, रामगंज मंडी, रतलाम, वडोदरा, सूरत, वलसाड, पनवेल और लोनावला स्टेशन पर रुकेगी. ट्रेन में रिजर्वेशन भी खोल दिया गया है. इच्छुक यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट और पीआरएस काउंटर से टिकट ले सकते हैं.
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खड़की (पुणे)–सांगानेर के फेरे भी बढ़ाए : सौरभ जैन ने बताया कि यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ व यात्रा की मांग को देखते हुए रेलवे ने 01411 खड़की सांगानेर और ट्रेन नंबर 01412 सांगानेर खड़की के एक-एक फेरे बढ़ा दिए हैं. अब यह स्पेशल ट्रेन दोनों तरफ में 6 की जगह पर 7 फेरे करेगी. जिसके तहत खड़की से 26 और सांगानेर से 27 नवंबर को चलेगी. ट्रेन खड़की से गुरुवार सुबह 09:45 बजे रवाना होती है, इसके बाद मध्य रात्रि के बाद 02:05 बजे कोटा आती है.
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इसके बाद शुक्रवार सुबह 6:45 बजे सांगानेर पहुंचेगी. सांगानेर से ट्रेन शुक्रवार सुबह 11:35 बजे रवाना होगी. इसके बाद दोपहर 3:00 बजे कोटा पहुंचेगी और अगले दिन सुबह 9:30 बजे खड़की पहुंचेगी. ट्रेन आते व जाते समय लोनावला, कल्याण, कमान रोड, वसई रोड, पालघर, वापी, वलसाड, सूरत, अंकलेश्वर, वडोदरा, गोधरा, रतलाम, नागदा, कोटा व सवाई माधोपुर स्टेशनों पर रुकेगी. इस ट्रेन का भी रिजर्वेशन बढ़ाए गए फेरे में रेलवे ने खोल दिया है.
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