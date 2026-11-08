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फेस्टिवल सीजन में दीवाली के बाद जयपुर से पुणे तक चलेगी स्पेशल ट्रेन, कोटा के यात्रियों को होगा फायदा

कोटा जंक्शन से गुजरती हुई ट्रेन ( ETV Bharat File Photo )

कोटा : फेस्टिवल सीजन में जयपुर से पुणे तक स्पेशल ट्रेन दीवाली के बाद चलेगी. इसके तहत ट्रेन नम्बर 09713 जयपुर खड़की 13 नवम्बर और ट्रेन नम्बर 09714 खड़की दुर्गापुरा 15 नवंबर को चलेगी. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि जयपुर खड़की स्पेशल जयपुर से रात शुक्रवार 10:30 बजे रवाना होगी.