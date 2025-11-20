ETV Bharat / state

काशी-तमिल संगमम के लिए चेन्नई-बनारस स्पेशल ट्रेन; जानिए कब से होगा संचालन, रूट और टाइमिंग

एम.जी. रामचंद्रन स्पेशल का संचालन चेन्नई सेन्ट्रल और बनारस से 01 फेरे के लिए किया जाएगा.

वाराणसी: पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा काशी तमिल संगमम के उपलक्ष्य पर यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए विशेष ट्रेन चलाई जा रही है. 06007/06008 एम.जी. रामचंद्रन (चेन्नई सेन्ट्रल)-बनारस विशेष गाड़ी का संचालन 06 दिसम्बर को चेन्नई सेन्ट्रल से और 11 दिसम्बर को बनारस से 01 फेरे के लिए किया जाएगा.

पूर्वोत्तर रेलवे के जन संपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि गाड़ी संख्या 06007 विशेष गाड़ी 06 दिसम्बर, 2025 को एम.जी.रामचंद्रन सेंट्रल (चेन्नई सेन्ट्रल) से 04.15 बजे प्रस्थान कर गुडुर से 06.30 बजे, नेल्लूर से 07.02 बजे, ओंगोल से 08.32 बजे, विजयवाड़ा से 11.30 बजे, वरंगल से 15.50 बजे, मंचिर्याल से 17.15 बजे, सिरपुर कागजनगर से 18.05 बजे, बल्हारशाह से 20.10 बजे, चन्द्रपुर से 20.27 बजे, दूसरे दिन नागपुर से 01.00 बजे, आमला से 03.30 बजे, इटारसी से 07.10 बजे, जबलपुर से 10.50 बजे, कटनी से 12.10 बजे, सतना से 13.40 बजे, मानिकपुर से 16.02 बजे, प्रयागराज छिवकी से 17.50 बजे छूटकर बनारस 23.15 बजे पहुंचेगी.

11 दिसंबर को बनारस से होगी संचालित: अशोक कुमार ने बताया कि वापसी यात्रा में गाड़ी संख्या 06008 11 दिसम्बर, 2025 को बनारस से 23.00 बजे प्रस्थान कर दूसरे दिन प्रयागराज छिवकी से 02.55 बजे, मानिकपुर जं. से 06.25 बजे, सतना से 07.50 बजे, कटनी जं. से 09.35 बजे, जबलपुर जं. से 11.10 बजे, इटारसी से 17.10 बजे, आमला से 19.30 बजे, नागपुर से 22.40 बजे, तीसरे दिन चन्द्रपुर से 02.42 बजे, बल्हारशाह से 04.10 बजे, सिरपुर कागजनगर से 05.02 बजे, मंचिर्याल से 05.57 बजे, वारंगल से 08.12 बजे, विजयवाड़ा से 12.40 बजे, ओंगोल से 14.32 बजे, नेल्लूर से 16.12 बजे तथा गुडुर से 18.32 बजे छूटकर एम.जी.रामचंद्रन (चेन्नई सेन्ट्रल) 23.30 बजे पहुंचेगी.

20 कोच की ट्रेन: अशोक कुमार ने बताया कि इस गाड़ी में थर्ड एसी के 10, थर्ड एसी इकॉनमी 02, स्लीपर के 06, जनरेटर सह लगेजयान का 01 तथा एल.एस.एल.आर.डी के 01 कोच सहित कुल 20 कोच लगाए जाएंगे.

