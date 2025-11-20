यात्रीगण ध्यान दें! काशी-तमिल संगमम के लिए बनारस से कन्याकुमारी चलेगी स्पेशल ट्रेन, ये होगा समय और रूट
जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि ट्रेन 29 नवम्बर को कन्याकुमारी से तथा 05 दिसम्बर को बनारस से 01 फेरे के लिये चलेगी.
वाराणसी : पूर्वांचल रेलवे प्रशासन की ओर से काशी तमिल संगमम के उपलक्ष्य पर यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है. इसी क्रम में 06001/06002 कन्याकुमारी-बनारस-कन्याकुमारी विशेष गाड़ी का संचलन किया जा रहा है. जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि, ये ट्रेन 29 नवम्बर को कन्याकुमारी से तथा 05 दिसम्बर को बनारस से 01 फेरे के लिये चलेगी.
जनसंपर्क अधिकारी के मुताबिक, गाड़ी संख्या 06001 कन्याकुमारी-बनारस विशेष गाड़ी 29 नवम्बर को कन्याकुमारी से 11.45 बजे प्रस्थान करेगी. ट्रेन नागरकोविल जं. से 12.10 बजे, वल्लियूर से 12.38 बजे, तिरुनेलवेली जं. से 13.20 बजे, कोविलपट्टि से 14.10 बजे, सात्तूर से 14.30 बजे, विरूदुनगर जं. से 14.55 बजे, मदुरै जं. से 15.55 बजे, दिंडुक्कल जं. से 17.02 बजे, तिरुच्चिराप्पल्लि जं. से 19.30 बजे, श्रीरंगम से 20.30 बजे, वृद्धाचलम से 22.30 बजे, विल्लुपुरम से 23.50 बजे, दूसरे दिन मेलमरूवतूर से 00.50 बजे, चेंगलपट्टु से 01.20 बजे, ताम्बरम से 01.50 बजे, चेन्नई एग्मोर से 03.10 बजे, गूडूर से 06.30 बजे, नेल्लूर से 07.02 बजे, ओंगोल से 08.32 बजे, विजयवाड़ा जं. से 11.30 बजे, वरंगल से 15.50 बजे, मंचिर्याल से 17.15 बजे, सिरपुर कागजनगर से 18.05 बजे, बल्हारशाह से 20.10 बजे, चन्द्रपुर से 20.27 बजे, तीसरे दिन नागपुर से 01.00 बजे, आमला से 03.30 बजे, इटारसी से 07.10 बजे, जबलपुर से 10.50 बजे, कटनी से 12.10 बजे, सतना से 13.40 बजे, मानिकपुर से 16.02 बजे, प्रयागराज छिवकी से 17.50 बजे छूटकर बनारस 23.15 बजे पहुंचेगी.
वापसी यात्रा में गाड़ी संख्या 06002 बनारस-कन्याकुमारी विशेष गाड़ी 05 दिसम्बर को बनारस से 23.00 बजे प्रस्थान करेगी. ट्रेन प्रयागराज छिवकी से 02.55 बजे, दूसरे दिन मानिकपुर जं. से 06.25 बजे, सतना से 07.50 बजे, कटनी जं. से 09.35 बजे, जबलपुर जं. से 11.10 बजे, इटारसी से 17.10 बजे, आमला से 19.30 बजे, नागपुर से 22.40 बजे, तीसरे दिन चन्द्रपुर से 02.42 बजे, बल्हारशाह से 04.10 बजे, सिगरपुर कागजनगर से 05.02 बजे, मंचिर्याल से 05.57 बजे, वरंगल से 08.12 बजे, विजयवाड़ा जं. से 12.40 बजे, ओंगोल से 14.32 बजे, नेल्लूर से 16.12 बजे, गूडूर से 18.32 बजे, चेन्नई एग्मोर से 22.00 बजे, ताम्बरम से 22.35 बजे, चेंगलपटटू से 23.05 बजे, मेलमरूवतूर से 23.30 बजे, चौथे दिन विलुप्पुरम से 01.10 बजे, वृद्धाचलम से 01.57 बजे, श्रीरंगम से 03.22 बजे, तिरुच्चिराप्पल्लि जं. से 04.00 बजे, दिंडुक्कल जं. से 05.02 बजे, मदुरै जं. से 06.10 बजे, विरुदुनगर जं. से 06.42 बजे, सात्तुर से 07.05 बजे, कोविलपट्टि से 07.25 बजे, तिरुनेलवेली जं. से 08.40 बजे, वल्लियूर से 09.22 बजे तथा नागरकोविल जं. से 10.05 बजे छूटकर कन्याकुमारी 11.30 बजे पहुंचेगी.
20 कोच की होगी ट्रेन : उन्होंने बताया कि, इस गाड़ी में थर्ड एसी के 10, थर्ड एसी इकोनामी श्रेणी का 02, स्लीपर के 06, जनरेटर सह लगेजयान का 01 तथा एल.एस.एल.आर.डी के 01 कोच सहित कुल 20 कोच लगाये जायेंगे.
