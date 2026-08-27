राखी पर रेलवे का तोहफा: प्रयागराज से शकूरबस्ती के बीच चलेगी 1 और स्पेशल ट्रेन, देखें पूरा शेड्यूल
इस ट्रेन के चलने से दिल्ली-एनसीआर, कानपुर और अलीगढ़ रूट के यात्रियों का सफर आसान होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 27, 2026 at 8:20 PM IST
प्रयागराज: रक्षाबंधन का त्योहार अपनों के साथ मनाने वालों के लिए रेलवे ने एक और बड़ी सौगात दी है. इस पहल से राखी का पर्व मनाकर वापस लौटने के दौरान भी सफर आसान होगा, क्योंकि रेलवे ने प्रयागराज और दिल्ली (शकूरबस्ती) के बीच नई स्पेशल ट्रेन का ऐलान किया है.
दरअसल, रक्षाबंधन पर्व पर यात्रियों के सफर में आरामदायक बनाने के लिए उत्तर मध्य रेलवे (NCR) ने बड़ा कदम उठाया है. रेलवे प्रशासन ने प्रयागराज और दिल्ली (शकूरबस्ती) के बीच दोनों दिशाओं से एक-एक फेरे के लिए रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन (गाड़ी संख्या 04165/04166) चलाने का फैसला किया है. इस ट्रेन के चलने से दिल्ली-एनसीआर, कानपुर और अलीगढ़ रूट के यात्रियों का सफर न केवल सुगम होगा, बल्कि उन्हें भारी भीड़ से भी राहत रहेगी.
इस ट्रेन में कुल 19 कोच लगाए गए हैं. इसमें मध्यम वर्गीय और सामान्य यात्रियों के लिए 9 स्लीपर क्लास कोच और 6 जनरल कोच शामिल किए गए हैं. इसके अलावा सफर को आरामदायक बनाने के लिए 2 थर्ड एसी कोच और 2 एसएलआर/डी कोच भी लगाए गए हैं, ताकि हर वर्ग के यात्री अपनी सुविधा अनुसार सफर कर सकें.
ये रहेगा शेड्यूल
शेड्यूल के मुताबिक, गाड़ी संख्या 04165 प्रयागराज-शकूरबस्ती स्पेशल 29 अगस्त 2026 को प्रयागराज जंक्शन से रात 20:00 बजे रवाना होगी. रात के सफर में यह ट्रेन फतेहपुर 21:15 बजे, कानपुर सेंट्रल 22:20, इटावा देर रात 00:55, टूंडला 02:20 और अलीगढ़ 04:50 होते हुए सुबह 08:15 बजे पुरानी दिल्ली पहुंचेगी. इसके बाद दिल्ली में 10 मिनट के ठहराव के उपरांत सुबह 10:00 बजे अपने अंतिम गंतव्य शकूरबस्ती पहुंचेगी.
वहीं, वापसी दिशा में गाड़ी संख्या 04166 शकूरबस्ती-प्रयागराज स्पेशल 30 अगस्त 2026 को शकूरबस्ती से दोपहर 12:00 बजे चलेगी, जो दिल्ली जंक्शन पर दोपहर 12:35 बजे, अलीगढ़ 14:10, टूंडला 15:40, इटावा 16:38, कानपुर सेंट्रल शाम 18:45 और फतेहपुर रात 19:48 बजे पर रुकते हुए उसी दिन रात 22:30 बजे प्रयागराज जंक्शन पहुंचेगी.
उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि रक्षाबंधन पर होने वाली अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों को सुरक्षित व सुगम आवागमन उपलब्ध कराने के लिए यह स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है.
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