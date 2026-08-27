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राखी पर रेलवे का तोहफा: प्रयागराज से शकूरबस्ती के बीच चलेगी 1 और स्पेशल ट्रेन, देखें पूरा शेड्यूल

प्रतीकात्मक चित्र ( (ANI) )

प्रयागराज: रक्षाबंधन का त्योहार अपनों के साथ मनाने वालों के लिए रेलवे ने एक और बड़ी सौगात दी है. इस पहल से राखी का पर्व मनाकर वापस लौटने के दौरान भी सफर आसान होगा, क्योंकि रेलवे ने प्रयागराज और दिल्ली (शकूरबस्ती) के बीच नई स्पेशल ट्रेन का ऐलान किया है. दरअसल, रक्षाबंधन पर्व पर यात्रियों के सफर में आरामदायक बनाने के लिए उत्तर मध्य रेलवे (NCR) ने बड़ा कदम उठाया है. रेलवे प्रशासन ने प्रयागराज और दिल्ली (शकूरबस्ती) के बीच दोनों दिशाओं से एक-एक फेरे के लिए रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन (गाड़ी संख्या 04165/04166) चलाने का फैसला किया है. इस ट्रेन के चलने से दिल्ली-एनसीआर, कानपुर और अलीगढ़ रूट के यात्रियों का सफर न केवल सुगम होगा, बल्कि उन्हें भारी भीड़ से भी राहत रहेगी. इस ट्रेन में कुल 19 कोच लगाए गए हैं. इसमें मध्यम वर्गीय और सामान्य यात्रियों के लिए 9 स्लीपर क्लास कोच और 6 जनरल कोच शामिल किए गए हैं. इसके अलावा सफर को आरामदायक बनाने के लिए 2 थर्ड एसी कोच और 2 एसएलआर/डी कोच भी लगाए गए हैं, ताकि हर वर्ग के यात्री अपनी सुविधा अनुसार सफर कर सकें. ये रहेगा शेड्यूल