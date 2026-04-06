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गर्मी में यात्रियों को बड़ी राहत: गोरखपुर–नई दिल्ली के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, जानें कब से कब तक होगी शुरू

नई दिल्ली: गर्मी के मौसम में बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए नॉर्दर्न रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए गोरखपुर व नई दिल्ली के बीच साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है. यह ट्रेन यात्रियों को कंफर्म सीट व बेहतर सफर का विकल्प उपलब्ध कराएगी, जिससे लंबी वेटिंग और भीड़भाड़ की समस्या काफी हद तक कम होगी.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि ट्रेन संख्या 05101/05102 गोरखपुर जंक्शन से नई दिल्ली व नई दिल्ली से गोरखपुर जंक्शन के बीच चलाई जाएगी. ये ट्रेन सेवा 11 अप्रैल से 11 जुलाई, 2026 तक संचालित होगी. गोरखपुर से नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन प्रत्येक शनिवार को चलेगी, जबकि वापसी में नई दिल्ली से गोरखपुर के लिए ट्रेन हर रविवार को उपलब्ध होगी. हालांकि, निर्धारित तिथियों में 23 व 24 मई को यह सेवा संचालित नहीं होगी.

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि ट्रेन में एसी व स्लीपर श्रेणी के कोच लगाए जाएंगे, जिससे विभिन्न वर्ग के यात्रियों को सुविधा मिल सके. यह ट्रेन गोरखपुर से दोपहर 4 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 7:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी. वापसी में नई दिल्ली से रात 9:45 बजे चलकर अगले दिन दोपहर 1 बजे गोरखपुर पहुंचेगी.

रास्ते में ये स्पेशल ट्रेन आनंद नगर, सिद्धार्थ नगर, बरहनी, तुलसीपुर, बलरामपुर, गोंडा, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद और गाजियाबाद जैसे प्रमुख स्टेशनों पर ठहरेगी. इससे पूर्वांचल, तराई व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हजारों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा. गर्मी की छुट्टियों में बड़ी संख्या में लोग अपने घर जाते हैं या दिल्ली की ओर यात्रा करते हैं. ऐसे में इस विशेष ट्रेन के संचालन से यात्रियों को न केवल अतिरिक्त सीटें मिलेंगी, बल्कि सफर भी अधिक आरामदायक होगा. रेलवे के इस कदम को यात्रियों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से टिकट कन्फर्म होने का इंतजार करते हैं.