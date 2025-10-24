ETV Bharat / state

यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे की बड़ी पहल: भोपाल से दिल्ली के लिए शुरू होगी विशेष ट्रेन, देखें पूरा शेड्यूल

स्पेशल ट्रेनें (प्रतीकात्मक फोटो (Etv Bharat)
नई दिल्ली: त्योहार के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है. यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए रेलवे प्रशासन ने भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन के बीच विशेष ट्रेन की घोषणा की है. ये ट्रेन एक ट्रिप के लिए 25 अक्टूबर को दोनों दिशाओं से चलाई जाएगी.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के अनुसार ट्रेन संख्या 01661 रानी कमलापति–हजरत निजामुद्दीन स्पेशल 25 अक्टूबर दिन शनिवार को सुबह 07:30 बजे रानी कमलापति स्टेशन से रवाना होगी. शाम 08:15 बजे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन दिल्ली पहुंचेगी. वहीं वापसी में ट्रेन संख्या 01662 हजरत निजामुद्दीन–रानी कमलापति स्पेशल उसी दिन रात 09:30 बजे दिल्ली से रवाना होकर अगले दिन सुबह 10:50 बजे रानी कमलापति पहुंचेगी.

यह विशेष ट्रेन त्योहारों के समय यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद करेगी. लोगों को छठ पर अपने परिवारों के साथ घर पहुंचने में आसानी होगी. ये विशेष ट्रेन विदिशा, बीना जंक्शन, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन, ग्वालियर, आगरा कैंट और मथुरा जंक्शन जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी.
रेलवे ने यात्रियों से आग्रह किया है कि वे टिकट आरक्षण व ट्रेन की जानकारी के लिए NTES ऐप या 139 हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करें.

त्योहारों के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए ट्रेनों में भीड़ प्रबंधन, सफाई व सुरक्षा के विशेष इंतज़ाम किए गए हैं. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि यह पहल यात्रियों को आरामदायक व सुरक्षित यात्रा का अनुभव देने के उद्देश्य से की गई है. रेलवे प्रशासन लगातार त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ा रहा है, जिससे किसी भी यात्री को असुविधा न हो.

