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यात्रियों के लिए खुशखबरी: अहमदाबाद से पटना के बीच कोटा होकर चलेगी स्पेशल ट्रेन, केवल 9 स्टेशनों पर होगा ठहराव

कोटा जंक्शन ( ETV Bharat Kota( File Photo) )

कोटा: रेलवे ने अतिरिक्त यात्री भार के चलते 'ट्रेन ऑन डिमांड' के रूप में अहमदाबाद से पटना के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है. यह आने और जाने वाली ट्रेन कोटा होकर चलेगी. इसके तहत अहमदाबाद से 8 जुलाई और पटना से 10 जुलाई को यह ट्रेन चलेगी. इसमें काफी कम स्टेशनों पर स्टॉपेज रखा गया है. केवल 9 स्टेशनों पर ठहरेगी. यात्रियों को ट्रेन में वर्तमान में अहमदाबाद से पटना के बीच में कंफर्म टिकट भी मिल रहे हैं. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि वर्तमान में बिहार से गुजरात जाने वाली ट्रेनों में काफी यात्री भार आ रहा है, इसी के लिए ट्रेन चलाई जा रही है. इसके तहत ट्रेन नंबर 09447 अहमदाबाद-पटना स्पेशल ट्रेन 8 जुलाई बुधवार रात 7:25 पर अहमदाबाद से रवाना होगी. इसके बाद तड़के 3:50 पर कोटा आएगी. गुरुवार सुबह 9:55 पर आगरा फोर्ट और रात 12:30 बजे पटना जंक्शन पहुंच जाएगी. पढ़ें: प्रयागराज से मुंबई के बीच कोटा होकर चलेगी समर स्पेशल, सूरत-दिल्ली व इंदौर-फरीदाबाद के एक-एक फेरे होंगे