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सावन में बाबा धाम के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, पूर्वोत्तर रेलवे का फैसला, देखें रूट

वाराणसी: सावन का महीना जल्द हा शुरू होने जा रहा है. सावन में यूपी के अलग-अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग बाबा धाम यानी देवघर जाते हैं. ऐसे में पूर्वोत्तर रेलवे ने कुछ विशेष गाड़ियों के जरिए भीड़ को नियंत्रित करने और लोगों को आसानी से बाबा धाम तक पहुंचाने की तैयारी की है.

पूर्वोत्तर रेलवे की तरफ से जारी किए गए शेड्यूल में ट्रेन की टाइमिंग व संचालन के बारे में जानकारी दी गई है, जो आपको भी इस सावन के महीने में आसानी से बाबा धाम तक ले जाएगी.



रेलवे प्रशासन ने सावन माह में झारखंड के देवघर में लगने वाले श्रावणी मेला को देखते और यात्रियों की अत्यधिक भीड़ को ध्यान में रखते हुए 05028/05027 बढ़नी-देवघर अनारक्षित श्रावणी मेला विशेष गाड़ी का संचलन करने जा रहा है. 28 जुलाई से 29 अगस्त 2026 तक प्रतिदिन बढ़नी से तथा 29 जुलाई से 30 अगस्त 2026 तक, प्रतिदिन चलेगी.





05027 यह ट्रेन 29 जुलाई से 29 अगस्त 2026 तक प्रतिदिन बढ़नी से 15.20 बजे प्रस्थान कर शोहरतगढ़ 16:10 बजे, सिद्धार्थनगर 16:29 बजे, आनन्दनगर 16:54 बजे, गोरखपुर 17:50 बजे, कप्तानगंज 18:47 बजे, रामकोला 19:12 बजे, पडरौना 19:30 बजे, तमकुही रोड 20:00 बजे, थावे 21:00 बजे, गोपालगंज 21:22 बजे, दिघवा दुबौली 22:09 बजे, मशरख 22:43 बजे, मढ़ौरा 23:10 बजे, खैरा 23:50 बजे पहुंचेगी.

दूसरे दिन दिघवारा से 00:47 बजे, सोनपुर 01:15 बजे हाजीपुर 01:30 बजे, देसरी 01:57 बजे, शाहपुर पटोरी 02:25 बजे, बछवारा 02:57 बजे, बरौनी से 03:45 बजे, बेगुसराय 04:05 बजे, साहिबपुर कमाल 04:37 बजे, मुंगेर 07:00 बजे, सुलतानगंज 08:25 बजे, भागलपुर 09:05 बजे, बरहट 10:05 बजे तथा बांका 10:45 बजे छूटकर देवघर 13.00 बजे पहुंचेगी.