सावन में बाबा धाम के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, पूर्वोत्तर रेलवे का फैसला, देखें रूट
श्रावणी मेला को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने बढ़नी-देवघर अनारक्षित ट्रेन 05028/05027 चलाने का फैसला किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 6:58 PM IST
वाराणसी: सावन का महीना जल्द हा शुरू होने जा रहा है. सावन में यूपी के अलग-अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग बाबा धाम यानी देवघर जाते हैं. ऐसे में पूर्वोत्तर रेलवे ने कुछ विशेष गाड़ियों के जरिए भीड़ को नियंत्रित करने और लोगों को आसानी से बाबा धाम तक पहुंचाने की तैयारी की है.
पूर्वोत्तर रेलवे की तरफ से जारी किए गए शेड्यूल में ट्रेन की टाइमिंग व संचालन के बारे में जानकारी दी गई है, जो आपको भी इस सावन के महीने में आसानी से बाबा धाम तक ले जाएगी.
रेलवे प्रशासन ने सावन माह में झारखंड के देवघर में लगने वाले श्रावणी मेला को देखते और यात्रियों की अत्यधिक भीड़ को ध्यान में रखते हुए 05028/05027 बढ़नी-देवघर अनारक्षित श्रावणी मेला विशेष गाड़ी का संचलन करने जा रहा है. 28 जुलाई से 29 अगस्त 2026 तक प्रतिदिन बढ़नी से तथा 29 जुलाई से 30 अगस्त 2026 तक, प्रतिदिन चलेगी.
05027 यह ट्रेन 29 जुलाई से 29 अगस्त 2026 तक प्रतिदिन बढ़नी से 15.20 बजे प्रस्थान कर शोहरतगढ़ 16:10 बजे, सिद्धार्थनगर 16:29 बजे, आनन्दनगर 16:54 बजे, गोरखपुर 17:50 बजे, कप्तानगंज 18:47 बजे, रामकोला 19:12 बजे, पडरौना 19:30 बजे, तमकुही रोड 20:00 बजे, थावे 21:00 बजे, गोपालगंज 21:22 बजे, दिघवा दुबौली 22:09 बजे, मशरख 22:43 बजे, मढ़ौरा 23:10 बजे, खैरा 23:50 बजे पहुंचेगी.
दूसरे दिन दिघवारा से 00:47 बजे, सोनपुर 01:15 बजे हाजीपुर 01:30 बजे, देसरी 01:57 बजे, शाहपुर पटोरी 02:25 बजे, बछवारा 02:57 बजे, बरौनी से 03:45 बजे, बेगुसराय 04:05 बजे, साहिबपुर कमाल 04:37 बजे, मुंगेर 07:00 बजे, सुलतानगंज 08:25 बजे, भागलपुर 09:05 बजे, बरहट 10:05 बजे तथा बांका 10:45 बजे छूटकर देवघर 13.00 बजे पहुंचेगी.
इस बारे में मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि वापसी यात्रा में 05028 देवघर-बढ़नी अनारक्षित श्रावणी मेला विशेष गाड़ी 29 जुलाई से 30 अगस्त, 2026 तक प्रतिदिन देवघर से 18:45 बजे प्रस्थान कर बांका 19:40 बजे, बरहट 20:03 बजे, भागलपुर 21:03 बजे, सुलतानगंज 21:30 बजे, मुंगेर 23:20 बजे, साहिबपुर कमाल 23:45 बजे.
दूसरे दिन बेगुसराय 00:15 बजे, बरौनी 00:55 बजे, बछवारा 01:17 बजे, शाहपुर पटोरी 01:50 बजे, देसरी 02:12 बजे, हाजीपुर 02:50 बजे, सोनपुर से 03:02 बजे, दिघवारा 03:30 बजे, खैरा 05:22 बजे, मढ़ौरा 06:02 बजे, मशरख 06:40 बजे, दिघवा दुबौली 07.14 बजे, गोपालगंज 08:06 बजे, थावे से 09:10 बजे, तमकुही रोड 09:42 बजे, पड़रौना 10:12 बजे, रामकोला 10:30 बजे, कप्तानगंज 10:55 बजे, गोरखपुर 11:50 बजे, आनन्दनगर 12:45 बजे, सिद्धार्थनगर 13:40 बजे तथा शेाहरतगढ़14:02 बजे छूटकर बढ़नी 15:15 बजे पहुंचेगी.
इस गाड़ी में स्लीपर क्लास, जनरल द्वितीय श्रेणी के 14, एसएलआर के 02 कोचों सहित कुल 16 अनारक्षित कोच लगाये जाएंगे.
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