मां के भक्तों के लिए डोंगरगढ़ तक स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू, भक्तों के लिए सीधी कनेक्टिविटी की सुविधा

मां के भक्तों के लिए डोंगरगढ़ तक स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू, भक्तों के लिए सीधी कनेक्टिविटी की सुविधा
नवरात्रि के दौरान 27 मार्च तक गोंदिया - दुर्ग- गोंदिया मेमू पैसेंजर का रायपुर तक और रायपुर-डोंगरगढ़-रायपुर मेमू पैसेंजर का गोंदिया तक विस्तार किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 23, 2026 at 8:58 PM IST
कोरबा: उर्जाधानी के रेल यात्रियों की सुविधा के लिए 23 से 28 मार्च तक प्रतिदिन कोरबा-इतवारी-कोरबा नवरात्रि स्पेशल मेमू ट्रेन परिचालन रेलवे ने शुरू कर दिया है. निर्धारित रुट के तहत यह ट्रेन इतवारी से सुबह 5 बजे छूटेगी, जो सुबह 11.05 बजे दुर्ग पहुंचेगी. रायपुर में 12.25 बजे, तिल्दा नेवरा दोपहर 1.50 बजे, भाटापारा में दोपहर 2.14 बजे, बिलासपुर शाम 4 बजे पहुंचेगी, यहां से शाम 7.30 बजे कोरबा पहुंचेगी.
मां के भक्तों के स्पेशल सुविधा
इसी तरह कोरबा-इतवारी मेमू, कोरबा से सुबह सुबह 5.10 बजे छूटेगी. यह बिलासपुर सुबह 7.25 बजे, भाटापारा 8.37 बजे, तिल्दा नेवरा 9.06 बजे, रायपुर 10.14 बजे और दुर्ग दोपहर 12.25 बजे, गोंदिया शाम 4 बजे और इतवारी शाम 7.30 बजे पहुंचेगी.
इस ट्रेन का भी किया गया है विस्तार
भक्तों की सुविधा को देखते हुए नवरात्रि के दौरान 19 से 27 मार्च तक गोंदिया - दुर्ग- गोंदिया मेमू पैसेंजर का रायपुर तक और रायपुर-डोंगरगढ़-रायपुर मेमू पैसेंजर का गोंदिया तक विस्तार किया है. इसी दौरान डोंगरगढ़-दुर्ग-डोंगरगढ़ ट्रेन भी चलाई जा रही है. इसके अलावा 10 अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव भी डोंगरगढ़ स्टेशन में दिया गया है.
बड़ी तादाद में लगता है भक्तों का तांता
डोंगरगढ़ के ऊंचे पहाड़ों पर स्थित मां बमलेश्वरी के प्रति भक्तों की गहरी आस्था है. न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पड़ोसी राज्यों से भक्त यहां बड़ी तादात में माता के दर्शन करने पहुंचते हैं. पहाड़ के ऊपर पहुंचाने के लिए रोपवे की व्यवस्था रहती है. बुजुर्ग और असमर्थ भक्त सीढ़ियों के बजाए रोपवे से सीधे मंदिर तक पहुंच सकते हैं. डोंगरगढ़ पहुंचने के लिए रेलवे ने भी ट्रेनों का विस्तार किया है. जिनका परिचालन शुरू हो चुका है. भक्त अपनी सुविधा अनुसार पूरे छत्तीसगढ़ में अलग-अलग स्थान से यहां पहुंचते हैं.
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