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मुंबई सेंट्रल से काठगोदाम के बीच कोटा होकर चल रही स्पेशल ट्रेन हुई नियमित, अब कम किराए में होगा सफर

ट्रेन के जरिए महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की यात्रा लोगों के लिए आसान हो जाएगी.

special train regularized
मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 3, 2026 at 3:18 PM IST

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कोटा: काठगोदाम से मुंबई के बीच कोटा, मथुरा व हाथरस होते हुए चल रही स्पेशल ट्रेन को रेलवे ने नियमित कर दिया है. इसके तहत यह ट्रेन जल्द ही रेगुलर हो जाएगी. इससे ट्रेन का किराया भी कम होगा और यात्रियों को वीकली स्पेशल के रूप में एक अतिरिक्त ट्रेन मिलेगी.

इज्जतनगर रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक संजीव शर्मा ने बताया कि ट्रेन नंबर 09075 मुंबई सेंट्रल-काठगोदाम वीकली स्पेशल को नियमित करते हुए उसका नंबर 21907 मुंबई सेंट्रल-काठगोदाम एक्सप्रेस कर दिया गया है. इसके साथ ही ट्रेन नंबर 09076 काठगोदाम-मुंबई सेंट्रल वीकली स्पेशल को ट्रेन नंबर 21908 काठगोदाम-मुंबई सेंट्रल वीकली एक्सप्रेस कर दिया गया है. इस संबंध में रेलवे बोर्ड से आदेश जारी हो गए हैं. फिलहाल यह तय नहीं किया गया है कि ट्रेन को कब से रेगुलर चलाया जाएगा, इस पर कार्रवाई चल रही है.

पढ़ें: भगत की कोठी–दानापुर के बीच चलेगी 15 ट्रिप समर स्पेशल ट्रेन, 8 अप्रैल से होगा संचालन

यह ट्रेन आते और जाते समय बोरीवली, वापी, वलसाड, सूरत, वडोदरा, रतलाम, शामगढ़, रामगंज मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा, हाथरस सिटी, कासगंज, बदायूं, बरेली, बरेली सिटी, इज्जतनगर, बहेरी, किच्छा, लालकुआं और हल्द्वानी स्टेशनों पर रुकेगी. ट्रेन के जरिए महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की यात्रा लोगों के लिए आसान हो जाएगी.

समय सारणी में थोड़ा बदलाव: वर्तमान में चल रही समय सारणी में थोड़ा बदलाव होगा, लेकिन ट्रेन काठगोदाम जल्दी पहुंच रही है. हालांकि, काठगोदाम से मुंबई की ओर चलने वाली ट्रेन के समय में कोई बदलाव नहीं हो रहा है. रेलवे जल्द ही नए किराए और पूरी समय सारणी जारी करेगा. नोटिफिकेशन में दिए नए शेड्यूल के अनुसार ट्रेन नंबर 21907 मुंबई सेंट्रल-काठगोदाम एक्सप्रेस हर बुधवार को मुंबई से सुबह 10:55 बजे रवाना होगी. यह मध्यरात्रि के बाद कोटा आएगी और अगले दिन गुरुवार दोपहर 1:50 बजे काठगोदाम पहुंच जाएगी. वापसी में ट्रेन नंबर 21908 काठगोदाम-मुंबई सेंट्रल वीकली एक्सप्रेस गुरुवार शाम 5:30 बजे काठगोदाम से रवाना होगी. यह ट्रेन शुक्रवार सुबह 6:40 बजे कोटा आएगी और रात 9:00 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंच जाएगी.

अप्रैल तक चल रही है स्पेशल ट्रेन: यह ट्रेन 18 कोचों की होगी. इसमें 4 जनरल, 2 एसएलआर, 7 स्लीपर, 4 थर्ड एसी और 1 सेकंड एसी कोच है. वर्तमान में मुंबई की ओर से चल रही स्पेशल ट्रेन का अंतिम फेरा 29 अप्रैल को है, जबकि काठगोदाम से यह अंतिम फेरा 30 अप्रैल को है. इनके टिकट भी रेलवे ने जारी कर दिए हैं. ऐसे में उम्मीद है कि मई माह में इस ट्रेन को नियमित रूप से चलाया जा सकता है. स्पेशल ट्रेन में किराया अधिक होता है, जबकि रेगुलर ट्रेनों में किराया कम रहता है. ऐसे में जब ट्रेन रेगुलर हो जाएगी, तो यह कम किराए में चलेगी, जिसका लाभ यात्रियों को मिलेगा.

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TRAIN BETWEEN MUMBAI TO KATHGODAM
LOW FARE IN REGULAR TRAINS
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कोटा होते हुए चलेगी ट्रेन
SPECIAL TRAIN REGULARIZED

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