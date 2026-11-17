छठ के बाद काम पर वापस लौटने की टेंशन छोड़िये, इन स्टेशनों से खुलेंगी स्पेशल ट्रेनें
Jamalpur Howrah Special Train:पूर्व रेलवे ने जमालपुर से हावड़ा के बीच स्पेशल ट्रेन शुरू की है.ये ट्रेन 16 और 17 नवंबर तक चलेगी. रिपोर्ट-प्रिंस दिलखुश
Published : November 17, 2026 at 10:22 AM IST
मुंगेर: छठ महापर्व के बाद ट्रेनों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ और घर लौटने वाले लोगों की अतिरिक्त संख्या को देखते हुए पूर्व रेलवे ने यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. दरअसल जमालपुर से हावड़ा के बीच वन-वे अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाई गई है. साथ ही मालदा टाउन और शकूरबस्ती के बीच एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है.
16 नवंबर से स्पेशल ट्रेन शुरू
यह विशेष ट्रेन 16 नवंबर से 17 नवंबर तक लगातार दो दिनों तक परिचालित की जा रही है. इस ट्रेन के परिचालन से मुंगेर, जमालपुर, सुल्तानगंज, भागलपुर और साहिबगंज सहित मार्ग के विभिन्न स्टेशनों से हावड़ा और आसपास के क्षेत्रों की ओर जाने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है.
जमालपुर से साढ़े 6 बजे खुलेगी ट्रेन
यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने और नियमित ट्रेनों में बढ़ते दबाव को कम करने के उद्देश्य से 03024 जमालपुर–हावड़ा वन-वे अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है. यह ट्रेन दोनों निर्धारित तिथियों पर जमालपुर स्टेशन से शाम 18:30 बजे यानी 6:30 बजे खुलेगी और अगले दिन सुबह 05:00 बजे हावड़ा पहुंचेगी.
अनारक्षित ट्रेन होने से सामान्य यात्रियों को मिलेगी राहत
इस ट्रेन से सामान्य श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेगा. छठ के समापन के बाद बड़ी संख्या में लोग अपने कार्यस्थलों और दूसरे शहरों की ओर वापस लौट रहे हैं. ऐसे में नियमित ट्रेनों में सीट और जगह को लेकर यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. जमालपुर, मुंगेर, सुल्तानगंज और भागलपुर रेलखंड से हावड़ा जाने वाले यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए इस विशेष ट्रेन का परिचालन महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
इन स्टेशनों पर होगा ट्रेन का ठहराव
जमालपुर से हावड़ा के बीच चलने वाली इस अनारक्षित स्पेशल ट्रेन को यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर मालदा मंडल के विभिन्न प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है. निर्धारित मार्ग के अनुसार ट्रेन जमालपुर से खुलने के बाद बड़ियारपुर, सुल्तानगंज, अकबरनगर, भागलपुर, सबौर, कहलगांव, पीरपैंती, मिर्जाचौकी, साहिबगंज, तीनपहाड़ और बरहरवा स्टेशनों पर ठहरेगी.
नौकरी-पेशा और व्यवसायियों को मिलेगी लाभ
इन स्टेशनों पर ठहराव मिलने से मुंगेर, जमालपुर और भागलपुर के अलावा आसपास के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के यात्रियों को भी हावड़ा जाने के लिए अतिरिक्त रेल सुविधा उपलब्ध होगी. विशेषकर उन यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा, जिन्हें त्योहार के बाद कामकाज, नौकरी, व्यवसाय और अन्य जरूरी कार्यों के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के विभिन्न शहरों की ओर लौटना है.
''त्योहारी मौसम में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने जमालपुर से हावड़ा के बीच वन-वे अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है. ट्रेन संख्या 03024 का परिचालन 16 और 17 नवंबर 2026 को किया जाएगा. यह ट्रेन दोनों दिन जमालपुर से शाम 18:30 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 05:00 बजे हावड़ा पहुंचेगी''. - शिबराम माझी, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, पूर्व रेलवे कोलकाता
क्या कहते हैं सीपीआरओ
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) शिबराम मांझी ने आगे बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए मालदा मंडल के अंतर्गत बरियारपुर, सुल्तानगंज, अकबरनगर, भागलपुर, सबौर, कहलगांव, पीरपैंती, मिर्जाचौकी, साहिबगंज, तीनपहाड़ और बरहरवा स्टेशनों पर ठहराव निर्धारित किया गया है.
मालदा टाउन और शकूरबस्ती के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन
मालदा टाउन और शकूरबस्ती के बीच एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है. इस ट्रेन के परिचालन से बिहार और झारखंड के विभिन्न स्टेशनों से दिल्ली जाने और वहां से लौटने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है. खासकर भागलपुर, सुल्तानगंज, जमालपुर और अभयपुर के यात्रियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा.
18 नवंबर से शुरू होगी ट्रेन
जानकारी देते हुए पूर्व रेलवे कोलकाता के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिबराम माझी ने बताया कि गाड़ी संख्या 03457 मालदा टाउन-शकूरबस्ती स्पेशल ट्रेन 18 नवंबर को मालदा टाउन स्टेशन से सुबह 10 बजे रवाना होगी. यह ट्रेन अगले दिन यानी 19 नवंबर को शाम 5 बजे शकूरबस्ती पहुंचेगी.
21 नवंबर को मालदा टाउन पहुंचेगी गाड़ी
वहीं, वापसी में गाड़ी संख्या 03458 शकूरबस्ती-मालदा टाउन स्पेशल ट्रेन 19 नवंबर को शकूरबस्ती स्टेशन से शाम 6:50 बजे प्रस्थान करेगी. यह ट्रेन तीसरे दिन यानी 21 नवंबर को रात 1:45 बजे मालदा टाउन पहुंचेगी.
भागलपुर, सुल्तानगंज में ठहराव
इस स्पेशल ट्रेन का ठहराव पूर्व रेलवे के क्षेत्राधिकार में आने वाले कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर दिया गया है. दोनों दिशाओं में ट्रेन न्यू फरक्का, बरहरवा, साहिबगंज, कहलगांव, भागलपुर, सुल्तानगंज, जमालपुर और अभयपुर स्टेशन पर रुकेगी.
ट्रेन में वातानुकूलित श्रेणी के कोच
सीपीआरओ शिबराम माझी ने बताया कि इस स्पेशल ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए सामान्य द्वितीय श्रेणी,स्लीपर श्रेणी और वातानुकूलित श्रेणी के कोच लगाए जाएंगे. इससे अलग-अलग श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों को अपनी सुविधा के अनुसार सफर करने का विकल्प मिलेगा.
अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करना उद्देश्य
उन्होंने बताया कि उक्त स्पेशल ट्रेन में टिकटों की बुकिंग शुरू होने की तिथि की जानकारी जल्द ही दी जाएगी. छठ महापर्व के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या और ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पूर्व रेलवे लगातार विशेष ट्रेनों का परिचालन कर रहा है.
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