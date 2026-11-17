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छठ के बाद काम पर वापस लौटने की टेंशन छोड़िये, इन स्टेशनों से खुलेंगी स्पेशल ट्रेनें

कॉन्सेप्ट इमेज ( (ETV Bharat) )

मुंगेर: छठ महापर्व के बाद ट्रेनों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ और घर लौटने वाले लोगों की अतिरिक्त संख्या को देखते हुए पूर्व रेलवे ने यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. दरअसल जमालपुर से हावड़ा के बीच वन-वे अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाई गई है. साथ ही मालदा टाउन और शकूरबस्ती के बीच एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है.

16 नवंबर से स्पेशल ट्रेन शुरू