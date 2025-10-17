दीपावली-छठ पूजा पर दरभंगा से चलेगी ये स्पेशल ट्रेन, यूपी के इन स्टेशनों से गुजरेगी, फट से कराइए टिकट
पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा किया गया खास इंतजाम, यात्रियों को मिलेगी राहत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2025 at 8:21 AM IST
वाराणसीः पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा दीपावली एवं छठ पर्व के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए दर्जनों स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है. इसी क्रम में बिहार यूपी के यात्रियों के लिए दरभंगा यशवन्तपुर-दरभंगा पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है.
पूर्वोत्तर रेलवे के जन संपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 05541/05542 दरभंगा-यशवन्तपुर-दरभंगा वाया छपरा, सीवान,देवरिया सदर पूजा विशेष गाड़ी का संचलन दरभंगा से 20 अक्टूबर से 17 नवम्बर तक प्रत्येक सोमवार को चलेगी. यशवन्तपुर से 23 अक्टूबर से 20 नवम्बर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को 05 फेरे लगाएगी.
यूपी के किन स्टेशनों पर स्टॉपेज: गाड़ी संख्या 05541 दरभंगा-यशवन्तपुर पूजा विशेष गाड़ी 20 अक्टूबर से 17 नवम्बर तक प्रत्येक सोमवार को दरभंगा से 15.35 बजे प्रस्थान कर समस्तीपुर से 17.05 बजे, मुजफ्फरपुर से 18.10 बजे, हाजीपुर से 19.35 बजे, सोनपुर से 19.47 बजे, छपरा से 21.40 बजे, सीवान से 22.35 बजे, देवरिया सदर से 23.40 बजे, दूसरे दिन गोरखपुर से 01.05 बजे, गोण्डा से 04.15 बजे चलेगी. इसके अलावा ट्रेन ऐशबाग से 07.55 बजे, कानपुर सेण्ट्रल से 09.55 बजे, उरई से 11.55 बजे, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से 14.00 बजे, बीना से 16.30 बजे, भोपाल से 19.05 बजे, इटारसी से 21.20 बजे, अमला से 22.29 बजे, तीसरे दिन नागपुर से 04.00 बजे, चन्द्रपुर से 06.42 बजे प्रस्थान करेगी. ट्रेन बल्हारशाह से 07.05 बजे, रामगुंडम से 10.10 बजे, काजीपेट से 11.50 बजे, काचीगुडा से 14.25 बजे, महबूबनगर से 16.00 बजे, डोन से 22.00 बजे, चौथे दिन हिन्दूपुर से 00.04 बजे तथा येलहंका से 01.20 बजे छूटकर यशवन्तपुर 02.30 बजे पहुंचेगी.
23 अक्टूबर से यशवंतपुर से चलेगी ट्रेन
वापसी यात्रा में गाड़ी संख्या 05542 यशवन्तपुर-दरभंगा पूजा विशेष गाड़ी 23 अक्टूबर से 20 नवम्बर, तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को यशवन्तपुर से 14.15 बजे प्रस्थान कर येलहंका से 14.37 बजे, हिन्दूपुर से 16.00 बजे, डोन से 21.20 बजे, दूसरे दिन महबूबनगर से 00.55 बजे, काचेगुडा से 02.45 बजे, काजीपेट से 05.25 बजे, रामगुंडम से 07.00 बजे, बल्हारशाह से 09.40 बजे, चन्द्रपुर से 10.02 बजे, नागपुर से 14.10 बजे, आमल से 17.30 बजे, इटारसी से 18.55 बजे, भोपाल से 20.55 बजे, तीसरे दिन बीना से 00.05 बजे, वीरांगना लक्ष्मीबाई जं0 झांसी से 04.25 बजे, उरई से 06.30 बजे, कानपुर सेण्ट्रल से 09.05 बजे, ऐशबाग से 11.15 बजे, गोण्डा से 13.40 बजे, गोरखपुर से 17.05 बजे, देवरिया सदर से 18.10 बजे, सीवान से 19.15 बजे, छपरा से 20.55 बजे, सोनपुर से 22.50 बजे, हाजीपुर से 23.05 बजे, चौथे दिन मुजफ्फरपुर से 00.35 बजे तथा समस्तीपुर से 02.30 बजे छूटकर दरभंगा 04.30 बजे पहुंचेगी.
24 कोच की होगी ट्रेनः उन्होंने कहा कि इस गाड़ी में एस.एल.आर.डी. के 02, साधारण द्वितीय श्रेणी के 08, स्लीपर श्रेणी के 06 तथा वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 08 कोचों सहित कुल 24 कोच लगाए जाएंगे.
