ETV Bharat / state

दीपावली-छठ पूजा पर दरभंगा से चलेगी ये स्पेशल ट्रेन, यूपी के इन स्टेशनों से गुजरेगी, फट से कराइए टिकट

पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा किया गया खास इंतजाम, यात्रियों को मिलेगी राहत.

special train run darbhanga diwali-chhath puja passing up many railway station indian railways.
दीपावली-छठ पूजा पर दरभंगा से चलेगी ये स्पेशल ट्रेन. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 17, 2025 at 8:21 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसीः पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा दीपावली एवं छठ पर्व के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए दर्जनों स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है. इसी क्रम में बिहार यूपी के यात्रियों के लिए दरभंगा यशवन्तपुर-दरभंगा पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है.


पूर्वोत्तर रेलवे के जन संपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 05541/05542 दरभंगा-यशवन्तपुर-दरभंगा वाया छपरा, सीवान,देवरिया सदर पूजा विशेष गाड़ी का संचलन दरभंगा से 20 अक्टूबर से 17 नवम्बर तक प्रत्येक सोमवार को चलेगी. यशवन्तपुर से 23 अक्टूबर से 20 नवम्बर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को 05 फेरे लगाएगी.

यूपी के किन स्टेशनों पर स्टॉपेज: गाड़ी संख्या 05541 दरभंगा-यशवन्तपुर पूजा विशेष गाड़ी 20 अक्टूबर से 17 नवम्बर तक प्रत्येक सोमवार को दरभंगा से 15.35 बजे प्रस्थान कर समस्तीपुर से 17.05 बजे, मुजफ्फरपुर से 18.10 बजे, हाजीपुर से 19.35 बजे, सोनपुर से 19.47 बजे, छपरा से 21.40 बजे, सीवान से 22.35 बजे, देवरिया सदर से 23.40 बजे, दूसरे दिन गोरखपुर से 01.05 बजे, गोण्डा से 04.15 बजे चलेगी. इसके अलावा ट्रेन ऐशबाग से 07.55 बजे, कानपुर सेण्ट्रल से 09.55 बजे, उरई से 11.55 बजे, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से 14.00 बजे, बीना से 16.30 बजे, भोपाल से 19.05 बजे, इटारसी से 21.20 बजे, अमला से 22.29 बजे, तीसरे दिन नागपुर से 04.00 बजे, चन्द्रपुर से 06.42 बजे प्रस्थान करेगी. ट्रेन बल्हारशाह से 07.05 बजे, रामगुंडम से 10.10 बजे, काजीपेट से 11.50 बजे, काचीगुडा से 14.25 बजे, महबूबनगर से 16.00 बजे, डोन से 22.00 बजे, चौथे दिन हिन्दूपुर से 00.04 बजे तथा येलहंका से 01.20 बजे छूटकर यशवन्तपुर 02.30 बजे पहुंचेगी.


23 अक्टूबर से यशवंतपुर से चलेगी ट्रेन
वापसी यात्रा में गाड़ी संख्या 05542 यशवन्तपुर-दरभंगा पूजा विशेष गाड़ी 23 अक्टूबर से 20 नवम्बर, तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को यशवन्तपुर से 14.15 बजे प्रस्थान कर येलहंका से 14.37 बजे, हिन्दूपुर से 16.00 बजे, डोन से 21.20 बजे, दूसरे दिन महबूबनगर से 00.55 बजे, काचेगुडा से 02.45 बजे, काजीपेट से 05.25 बजे, रामगुंडम से 07.00 बजे, बल्हारशाह से 09.40 बजे, चन्द्रपुर से 10.02 बजे, नागपुर से 14.10 बजे, आमल से 17.30 बजे, इटारसी से 18.55 बजे, भोपाल से 20.55 बजे, तीसरे दिन बीना से 00.05 बजे, वीरांगना लक्ष्मीबाई जं0 झांसी से 04.25 बजे, उरई से 06.30 बजे, कानपुर सेण्ट्रल से 09.05 बजे, ऐशबाग से 11.15 बजे, गोण्डा से 13.40 बजे, गोरखपुर से 17.05 बजे, देवरिया सदर से 18.10 बजे, सीवान से 19.15 बजे, छपरा से 20.55 बजे, सोनपुर से 22.50 बजे, हाजीपुर से 23.05 बजे, चौथे दिन मुजफ्फरपुर से 00.35 बजे तथा समस्तीपुर से 02.30 बजे छूटकर दरभंगा 04.30 बजे पहुंचेगी.

24 कोच की होगी ट्रेनः उन्होंने कहा कि इस गाड़ी में एस.एल.आर.डी. के 02, साधारण द्वितीय श्रेणी के 08, स्लीपर श्रेणी के 06 तथा वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 08 कोचों सहित कुल 24 कोच लगाए जाएंगे.



ये भी पढ़ेंः यूपी के 28 लाख कर्मचारियों व पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ा, दीपावली पर सीएम योगी का बड़ा उपहार

TAGGED:

UP SPECIAL TRAIN
दिवाली स्पेशल ट्रेन
DIWALI SPECIAL TRAIN
INDIAN RAILWAYS
DIWALI CHHAT POOJA SPECIAL TRAIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

राम मंदिर के केसरिया ध्वज में होगा कोविदार वृक्ष, सूर्य और ऊँ का चिन्ह; 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण

यूपी के बिहार-गोरखपुर रूट की ये 6 ट्रेनें निरस्त, 8 का रास्ता बदलेगा रेलवे, जानिए

कर्ज-अकाल मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो कालाष्टमी पर करें ये उपाय; भैरव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का करें जाप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.