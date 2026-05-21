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लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए रेलवे की स्पेशल ट्रेन हो गई लेट, अभ्यर्थियों की छूटी परीक्षा, रेलवे ने जताया खेद

स्पेशल ट्रेन के लेट होने से अभ्यर्थियों की छूटी परीक्षा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : रेलवे प्रशासन ने लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई थी, लेकिन वह तीन घंटे लेट हो गई. रेलवे की इस लापरवाही की वजह से गुरुवार को कई अभ्यर्थियों की भर्ती परीक्षा छूट गई. अब अभ्यर्थी इसके लिए सीधे तौर पर रेल प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिकायत भी कर रहे हैं. अभ्यर्थी बलराम यादव ने रेलवे से शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि गुरुवार को लखनऊ में उनकी परीक्षा थी. रेलवे ने लेखपाल परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाई. यह ट्रेन रेलवे की प्राथमिकता में होगी, यही ध्यान में रखकर दूसरी ट्रेन छोड़ दी. गुरुवार सुबह 6:30 बजे ट्रेन 05001 परीक्षा स्पेशल को लखनऊ पहुंचना था, लेकिन यह तीन घंटे लेट हो गई. इससे मेरी परीक्षा छूट गई. इस पर रेलवे ने खेद जताते हुए कहा कि अपरिहार्य परिचालन बाधाओं और यातायात की भीड़ के कारण यह देरी हुई. इसी तरह अवध आसाम एक्सप्रेस से गोरखपुर से लखनऊ आ रहे अभ्यर्थियों की परीक्षा भी इस ट्रेन के देरी से लखनऊ पहुंचने के चलते छूट गई. देरी से चलेगी ट्रेन : आलमनगर-लखनऊ वेस्ट सेक्शन पर इंजीनियरिंग कार्य की वजह से रेलवे 26 मई और दो जून को ब्लॉक लेगा. इसकी वजह से 22453 लखनऊ जंक्शन-मेरठ सिटी एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन से 20 मिनट की देरी से चलेगी.