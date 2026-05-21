लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए रेलवे की स्पेशल ट्रेन हो गई लेट, अभ्यर्थियों की छूटी परीक्षा, रेलवे ने जताया खेद
रेलवे 26 मई और दो जून को ब्लॉक लेगा. इसकी वजह से 22453 लखनऊ जंक्शन-मेरठ सिटी एक्सप्रेस 20 मिनट की देरी से चलेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 21, 2026 at 10:07 PM IST
लखनऊ : रेलवे प्रशासन ने लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई थी, लेकिन वह तीन घंटे लेट हो गई. रेलवे की इस लापरवाही की वजह से गुरुवार को कई अभ्यर्थियों की भर्ती परीक्षा छूट गई. अब अभ्यर्थी इसके लिए सीधे तौर पर रेल प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिकायत भी कर रहे हैं.
अभ्यर्थी बलराम यादव ने रेलवे से शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि गुरुवार को लखनऊ में उनकी परीक्षा थी. रेलवे ने लेखपाल परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाई. यह ट्रेन रेलवे की प्राथमिकता में होगी, यही ध्यान में रखकर दूसरी ट्रेन छोड़ दी. गुरुवार सुबह 6:30 बजे ट्रेन 05001 परीक्षा स्पेशल को लखनऊ पहुंचना था, लेकिन यह तीन घंटे लेट हो गई. इससे मेरी परीक्षा छूट गई.
इस पर रेलवे ने खेद जताते हुए कहा कि अपरिहार्य परिचालन बाधाओं और यातायात की भीड़ के कारण यह देरी हुई. इसी तरह अवध आसाम एक्सप्रेस से गोरखपुर से लखनऊ आ रहे अभ्यर्थियों की परीक्षा भी इस ट्रेन के देरी से लखनऊ पहुंचने के चलते छूट गई.
देरी से चलेगी ट्रेन : आलमनगर-लखनऊ वेस्ट सेक्शन पर इंजीनियरिंग कार्य की वजह से रेलवे 26 मई और दो जून को ब्लॉक लेगा. इसकी वजह से 22453 लखनऊ जंक्शन-मेरठ सिटी एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन से 20 मिनट की देरी से चलेगी.
गर्मी में चार ट्रेनों के एसी फेल : प्रचंड गर्मी में ट्रेनों के एसी काम नहीं करने से यात्री बिलबिला रहे हैं. गुरुवार को भी चार ट्रेनों के एसी काम नहीं करने से यात्रियों को पसीना बहाते हुए सफ़र पूरा करना पड़ा. ट्रेन 12556 गोरखधाम एक्सप्रेस के यात्री भूपेंद्र सिंह ने सेकेंड एसी की कूलिंग बहुत कम होने की शिकायत की. इसी तरह ट्रेन 15054 गोमतीनगर-छपरा एक्सप्रेस की एसी थर्ड इकोनोमी कोच एम-3 का एसी काम नहीं किया.
नई दिल्ली-लखनऊ जंक्शन तेजस एक्सप्रेस के एक्जक्यूटिव कोच ई-1 का एसी काम नहीं करने की शिकायत यात्रियों ने की. लखनऊ जंक्शन-रायपुर गरीब रथ एक्सप्रेस के कोच जी-2 में एसी की कूलिंग कम रही. यात्री अभिषेक गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके साथ छोटे बच्चे हैं जो परेशान हो रहे हैं. 15081 गोरखपुर-गोमतीनगर एक्सप्रेस के कोच सी-2 में भी एसी ने काम नहीं किया.
नीलमथा पर लगा लंबा जाम : लखनऊ से वाराणसी जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस को उतरेटिया आउटर पर सिग्नल न मिलने के चलते रोक दिया गया. आखिरी में अलग से लगे इंजन के चलते नीलमथा रेलवे क्रासिंग करीब 25 मिनट तक बंद रही. इस कारण नीलमथा रोड पर लंबा जाम लगा.
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