यात्रीगण कृपया ध्यान दें! बनारस से मुंबई के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, ये होगा समय और रूट

वाराणसी: पूर्वोत्तर रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की मांग पर समय-समय पर विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. इसी क्रम में मुम्बई के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है. जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि, 01082/01081 बनारस-लोकमान्य तिलक टर्मिनस-बनारस विशेष गाड़ी का संचलन किया जा रहा है. ये बनारस से 12 दिसम्बर को और लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 14 दिसम्बर 2025 को 01 फेरे के लिए चलाई जाएगी.

जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि इस गाड़ी में जनरेटर सह लगेज यान का 01, एलएसएलआरडी का 01, जनरल सेकेंड क्लास के 04, स्लीपर के 05, थर्ड एसी इकोनॉमी के 02, थर्ड एसी के 06, सेकेंड एसी का 01 तथा फर्स्ट एसी सेकेंड क्लास 01 कोच सहित कुल 21 कोच लगाये जायेंगे.



स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल: 01082 बनारस-लोकमान्य तिलक टर्मिनस विशेष गाड़ी 12 दिसम्बर, को बनारस से 19.40 बजे प्रस्थान कर वाराणसी से 20.05 बजे, मिर्जापुर से 21.50 बजे, दूसरे दिन प्रयागराज छिवकी से 01.07 बजे, मानिकपुर से 03.50 बजे, सतना से 04.57 बजे, मैहर से 05.27 बजे, कटनी से 06.30 बजे, जबलपुर से 08.30 बजे, नरसिंहपुर से 10.04 बजे, पिपरिया से 11.18 बजे, इटारसी से 14.00 बजे, खण्डवा से 18.04 बजे, भुसावल से 20.20 बजे, तीसरे दिन नासिक रोड से 00.29 बजे तथा कल्याण से 04.44 बजे छूटकर लोकमान्य तिलक टर्मिनस 06.25 बजे पहुंचेगी.



14 दिसंबर को मुंबई से आएगी वापस: वापसी यात्रा में 01081 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-बनारस विशेष गाड़ी 14 दिसम्बर को लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 08.25 बजे प्रस्थान कर कल्याण से 09.14 बजे, नासिक रोड से 12.55 बजे, भुसावल से 17.05 बजे, खण्डवा से 19.30 बजे, इटारसी से 21.10 बजे, पिपरिया से 23.17 बजे, दूसरे दिन नरसिंहपुर से 00.23 बजे, जबलपुर से 02.10 बजे, कटनी से 03.35 बजे, मैहर से 04.32 बजे, सतना से 05.37 बजे, मानिकपुर से 07.25 बजे, प्रयागराज छिवकी से 10.00 बजे, मिर्जापुर से 13.26 बजे तथा वाराणसी से 15.35 बजे छूटकर बनारस 16.05 बजे पहुंचेगी.