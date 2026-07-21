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पटना-चर्लपल्ली-पटना स्पेशल ट्रेन, अब 18 सितंबर तक यात्रियों को मिलेगी सुविधा

पटना चर्लपल्ली स्पेशल ट्रेन की सौगात ( ETV BHARAT )