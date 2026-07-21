पटना-चर्लपल्ली-पटना स्पेशल ट्रेन, अब 18 सितंबर तक यात्रियों को मिलेगी सुविधा
ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुये उन्हें कंफर्म बर्थ के साथ यात्रा सुविधा के लिए रेलवे ने यह सुविधा दी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 21, 2026 at 6:44 PM IST
रायपुर: रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए पटना-चर्लपल्ली-पटना के बीच स्पेशल ट्रेन चला रहा है. इस स्पेशल ट्रेन को अब 18 सितम्बर 2026 तक चलाया जाएगा. पहले यह ट्रेन 31 जुलाई 2026 तक चलाई जानी थी. ट्रेनों के फेरे बढ़ाने से इस रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत होगी. भारतीय रेलवे ने करीब डेढ़ महीने के लिए और ट्रेन के परिचालन को बढ़ाया है. इससे इस रूट पर यात्रियों को सफर करने के लिए एक और ट्रेन का विकल्प मिल सकेगा.
स्पेशल ट्रेन का टाइमटेबल जानिए
⦁ गाड़ी संख्या 03253 पटना-चर्लपल्ली स्पेशल ट्रेन, पटना से 03 अगस्त से 16 सितम्बर 2026 तक (14 फेरे) प्रत्येक सोमवार एवं बुधवार को चलेगी.
⦁ गाड़ी संख्या 03254 चर्लपल्ली-पटना स्पेशल ट्रेन, चर्लपल्ली से 05 अगस्त से 16 सितम्बर 2026 तक 07 फेरे प्रत्येक बुधवार को चलेगी.
⦁ गाड़ी संख्या 03255 चर्लपल्ली-पटना स्पेशल ट्रेन, चर्लपल्ली से 07 अगस्त से 18 सितम्बर 2026 तक 07 फेरे प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी.
गाड़ियों के स्टॉपेज के बारे में जानिए
इन गाड़ियों का ठहराव, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और गोंदिया स्टेशनों पर है, जहां से यात्रीगण इस गाड़ी में यात्रा सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. छत्तीसगढ़ में इन स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव और रवानगी से छत्तीसगढ़ के यात्रियों को लाभ होगा.
ट्रेन में 22 कोच
इस स्पेशल ट्रेन में 01 पावरकार, 01 एसएलआरडी, 02 जनरल, 04 स्लीपर, 07 एसी-III, 07 एसी-III इकॉनमी सहित कुल 22 कोच की सुविधा उपलब्ध है.
यहां मिलेगी पूरी जानकारी
इन स्पेशल ट्रेनों की समय-सारिणी एवं ठहराव संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर जानकारी ले सकते हैं.